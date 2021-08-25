UFL - идеальная международная доставка цветов

16:31 25.08.2021

Цветы – это универсальный подарок на все случаи жизни.

День рождение, поздравление с праздником, признание любви – эти все мероприятия сложно представить без цветочного букета. Может случиться так, что очень важный человек находится в другой стране, а подарить цветы очень хочется. На помощь приходит международная доставка, где можно заказать цветы на расстоянии 1 клика. Более подробно поговорим про это.

Что такое UFL?

Одной из самых крупнейших цветочных сетей является компания UFL, которая находится на ранке доставки подарков и цветов вот уже восемнадцать лет. UFL находится во многих больших городах, таких, как, например, Киев, Львов, Одесса, Харьков и так далее. Большое количество успешных заказов и капитальный опыт в продаже цветов и их доставке говорит о качественном сервисе и продукции.

Как оформить международную доставку цветов в фирме UFL?

Чтобы оформить доставку, клиенту необходимо выполнить ряд действий:

1. Необходимо оставить запрос в цветочном бутике, который находится в стране отправителя;

2. Далее, для уточнения деталей, с отправителем связывается служба поддержки. Если всех все устраивает, заявка подтверждается.

3. После этого, данные по заказу отправляются в цветочную компанию в стране получателя;

4. Специалисты готовят цветочную композицию из свежих растений в зависимости от сезонных и других факторов. Композиция может быть разной, например, оригинальным решением является составление букета из свежих великолепных гортензий https://www.u-f-l.net/cvety-gortenziya;

5. Готовится подарок, который подходил бы к цветочному букету (стиль и повод должны совпадать);

6. Букет доставляется человеку, которому он заказывался.

Когда вы заказываете цветы получателю из другой страны, не забывайте про наличие культурных и традиционных отличий. Это может касаться не только выбора цветового решения, но и, например, количества цветов в букете.

Организационные моменты ложатся на плече цветочной компании, осуществляющей доставку цветов из одной страны в другу. Необходимо лишь рассказать про получателя поподробнее и высказать предпочтения. Так же трудности могут возникнуть, если отправитель хочет отправить цветы необычным способом: например вручить букет напрямую в номер отеля или доставить в другом неординародном месте. Для того, чтобы все прошло идеально, нужно максимально подробно описать свое видение вручения и доставки цветов.

