Топ-преимущества услуги CallBack

14:50 27.08.2021

Хотите повысить количество заявок от потенциальных клиентов?

Предоставьте посетителям сайта возможность быстро связаться с компанией онлайн, не тратя деньги на телефоне. Для этого есть услуга обратный звонок с сайта. Freezvon подключает этот сервис для виртуального номера.

Что такое обратный звонок

Callback упрощает путь клиента, чтобы пользователю не пришлось ждать ответа оператора на линии. И демонстрирует, что компания заботится о комфорте покупателей.

Обратные интернет звонки устанавливают соединение между двумя абонентами, даже если один из них за границей. При этом клиенту не нужно оплачивать использование функции обратного звонка. Плата за вызов списывается со счета владельца виртуального номера.

С VoIP телефонией бизнес не несет крупных затрат:

Для виртуального номера не нужно подключать телефонную линию;

Тарифы на локальные и международные звонки недорогие.

Виды обратных звонков



Сервис обратного вызова может быть нескольких видов:

С применением дозвона. Когда абонент набирает номер компании. Система сбрасывает вызов и через несколько секунд человеку поступает звонок от менеджера;

Соединение через входящий вызов. На сайте отображена форма, в которую посетитель пишет свой номер. Контактный телефон отдела продаж или поддержки там уже внесен. После нажатия кнопки, система соединяет абонентов;

Обратный звонок с сайта. Компания устанавливает виджет на сайт. Пользователь указывает контактные данные и запрос автоматически отправляется менеджеру.

Для чего бизнесу подключение сервиса обратных звонков?

В отзывах к сервису колбек можно встретить, что у компаний улучшается конверсия сайта и растет число заявок от покупателей. Другие преимущества, которые предлагает услуга callback:

Растет количество довольных клиентов. Покупатели чаще возвращаются туда, где им предложили комфортное обслуживание. А Callback экономит время клиента и деньги;

Уменьшается процент отказов. Люди бросают трубки, когда не хотят ожидать на линии. Обратный звонок заказать просто, и человек может переключить внимание на свои дела, пока ему не перезвонили;

Больше возможностей сделать продажу. Компании необходимо выделить несколько менеджеров, которые будут мгновенно реагировать на запросы обратного звонка. Тогда увеличивается шанс привести теплого лида к сделке. Главное — не пропустить момент;

Отстройка от конкурентов. Внедрите функцию обратного звонка раньше конкурентов, чтобы повышать привлекательность ваших услуг в глазах покупателей;

Как подключить Обратный звонок?

Подключить callback на сайте Freezvon можно бесплатно. Перед тем как сделать заказ, зарегистрируйтесь на сайте, пополните баланс и выберите номер. Оформите подписку на срок больше 1 месяца и получите скидку 2-18%. Когда номер станет доступным, отправьте запрос на активацию Callback, указав тип услуги и направление переадресации. Отдел поддержки проводит консультации по сервисам VoIP телефонии круглосуточно.