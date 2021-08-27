Коллекция светильников от Тома Диксона - загадочные Mirror Balls

15:31 27.08.2021

Свет – это достаточно важный аспект интерьера помещения, который влияет на все убранство в целом.

Для того, чтобы сделать комнату еще более эстетичной, необходимо тщательно продумать весь дизайн, в том числе, какие будут подвесные светильники. В этой статье мы поговорим про дизайнерские светильники от компании o-luce, а конкретно про коллекцию Mirror Ball от всемирного известного Тома Диксона.

Предыстория

Осветительные приборы данной серии были выполнены творцом под воздействием наблюдения за космонавтами и их амуницией. Том Диксон осознал, что именно их шлемы – это идеальная концепция формы светильников.

В чем отличия данной коллекции от других?

Есть несколько характерных отличий настенных светильников Mirror Ball от других:

1. Дизайнер применил технологию зеркального стиля. В свою очередь, шары Mirror Ball холодны, сдержаны, но невероятно изысканы. Благодаря этому, осветительные приборы идеально впишутся в любой интерьер, особенно хорошо сочетаются с интерьером в минималистическом стиле;

2. Все светильники представляют собой форму идеального шара. Размеры абсолютно разные. Именно такая концепция позволяет более детально ознакомиться с изделием, в общем – это привлекает внимание.

3. Отражение естественного и не только света придает комнатному пространству особый шарм, благодаря световой и теневой игры. Mirror Ball привлекают внимание даже, если они отключены. Эффект достигается благодаря зеркальному отражению окружающих предметов.

4. Светильники Mirror Ball – это сочетание эстетики и высокого качества. Зеркальность достигается из-за покрытия из золотой и алюминиевой пыли во внутренней части светильника.

5. В данной коллекции фигурируют всего лишь два цвета – золотистый и серебристый. Это благородные оттенки, которые являются как бы «визитной карточкой» дизайнера.

Где можно приобрести такие светильники?

Приобрести коллекцию светильников Mirror Ball вы можете в интернет-магазине O-LUCE, где представлен огромный ассортимент различных осветительных приборов самого высшего уровня. Клиент точно сможет найти подходящий для себя вариант, ведь на сайте есть чуть больше чем полторы тысячи моделей разных интерьерных стилей. Одним из преимуществ данного интернет-магазина является возможность клиенту заказать индивидуальный проект светильников под заказ. Более подробную информацию уточняйте на сайте.

