Что такое маскировочная сетка на забор?

10:04 29.08.2021

Загородный участок - это определенная денежная статья расходов.

Для того, чтобы грамотно оборудовать территорию, нужно не только иметь опыт строительства, но еще и иметь определенную денежную сумму. Но на некоторых моментах, зная нюансы и нужные инструменты, можно здорово сэкономить. В этой статье мы поговорим про то, что такое маскировочная сеть и как закрыть забор маскировочной сеткой.

Что из себя представляет маскировочная сеть? Разбираемся

Под маскировочной сеткой для забора подразумевается заборная конструкция, которая позволяет оградить дачный участок от нежелательных гостей. Ранее, она использовалась военнослужащими, сейчас же, большинство домовладельцев предпочитают данный тип изгороди, так как он дешевле и имеет ряд преимуществ. В основном, состоят маскировочные сети из сверхпрочного капронового шнура с ленточками, выполненными из ткани из синтетики, которые намотаны на каркас забора.

Преимущества использования маскировочной сети на забор

1. Они выполняют защитную функцию, охраняя объект от посторонних людей;

2. Благодаря маскировочным сетям, создается видимость замкнутого пространства, что дает владельцам территории ощущение безопасности;

3. Маскировочные сети затемняют внутреннюю площадь, а это, в свою очередь, достаточно эффективно для пребывания на улице в жаркий сезон года;

4. Маскировочная сеть обладает особой воздухопроницаемостью, позволяя обеспечивать проникновения воздуха внутрь дома, вентилируя пространство.

5. Это отличный способ обезопасить территорию от различных насекомых.

6. Такая заборная конструкция противодействует различному роду живности, в виде грызунов, вредителей, птиц и так далее. Также, она минимизирует передвижение домашних животных по объекту.

7. Цвет маскировочных сетей в основном выглядит натурально, максимально имитируя природный пейзаж. Преобладают зеленые, желтые, светло-коричневые оттенки. Например, маскировочная сеть МКТ-2Л – это сеть, в составе которой входит сетевая основа из двенадцати элементов, размеры которых представляют три и шесть метров. Соединяются они швами, и окрашены в массе полиэтиленовой пленкой. Выполнены такие пленки в зеленых цветах.

8. Маскировочная сетка – это отличный метод декора загородных объектов. Его предпочитают многие хозяева объектов, ведь это дешевле и выглядит не чуть не хуже обыкновенных заборов.

