Вкусные голубцы по рецепту Сергея Джуренко
Виды голубцов
Самыми популярными являются:
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классические;
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овощные;
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ленивые голубцы.
Изумительные голубцы по классическому рецепту получаются, если к свиному, говяжьему, бараньему фаршу добавить немного растопленного жира. Иногда сочетают свинину с говядиной или курицей, индейкой.
Бюджетные овощные голубцы – идеальный рецепт для вегетарианцев. Это отличное дополнение рациона в период поста, очищения организма от шлаков. По рецепту популярного блогера и кулинара Сергея Джуренко ( djurenko.com ), начинку из риса с обжаренными овощами заворачивают в «конверты» и тушат в томатном соусе.
Настоящая находка для постоянно спешащих хозяек – ленивые голубцы, которые готовятся проще обычных. Шинкованную капусту добавляют прямо к фаршу, затем делят смесь на порционные куски. Полуфабрикаты запекают на сковороде или в духовке. Быстрое недорогое блюдо отлично получается даже у неопытных кулинаров.
К ингредиентам добавляют специи – мускатный орех, черный перец, имбирь – для улучшения аромата. Очень интересен рецепт Сергея Джуренко с савойской капустой. Кроме того, фарш заворачивают в пекинскую капусту, листья кочанного салата. Это блюдо готовят на плите, в мультиварке, духовке. Очень вкусными считаются голубцы, запеченные в сливочном соусе, с добавлением небольшого кусочка масла.
Особенности приготовления
Чтобы сформировать красивые плотные конверты, капусту подвергают особой обработке. Из молодого кочана вырезают кочерыжку. Затем кипятят воду и добавляют немного уксуса (лимонной кислоты). Подготовленный кочан заливают раствором и выдерживают 3-5 минут. Прогретые листья разбирают и после остывания срезают выступающие части.
Рис проваривают до полуготовности. Затем рисовую массу равномерно смешивают с фаршем. Начинку заворачивают в листья и тушат около часа на небольшом огне. Блюда, приготовленные в посуде с толстыми стенками, отличаются потрясающим вкусом. Некоторые хозяйки выстилают дно капустными, виноградными листьями.
Домашние голубцы – вкусное блюдо, которое нравится детям и взрослым. Из-за уникального состава, особенностей тепловой обработки пошаговые рецепты Сергея Джуренко подходят больным, ослабленным, пожилым людям. Используйте актуальные материалы кулинарного сайта, наслаждайтесь вкусной едой!
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