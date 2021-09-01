17:16 1.09.2021

Родители наделены равными правами в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Факт раздельного проживания матери и отца ребенка не означает освобождение родителя от реализации своих родительских прав.

Запрет на выезд ребенка за границу

За родителем, в том числе, остается право запретить выезд ребенка за пределы Российской Федерации. При этом снятие такого запрета может затянуться и перерасти в долгие судебные разбирательства.

Из статьи Вы узнаете про порядок наложения и снятия запрета на выезд ребенка за границу.

Правовое регулирование

Порядок выезда ребенка за границу регулирует Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно положениям закона ребенок может пересекать границу Российской Федерации совместно с родителями, родственниками или иными взрослыми лицами.

Приказ МВД России от 11.02.2019 № 62 «Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации» устанавливает порядок действий родителя в случае несогласия на выезд ребенка за границу.

Согласие родителей

Если ребенок едет за границу совместно с родственниками, тренером или иными взрослыми лицами, то ему необходимо при себе иметь согласие от родителей.

Если несовершеннолетний ребенок остался без попечения родителей и живет в организации для детей-сирот, то вопросом его выезда за границу для отдыха и оздоровления занимается юридическое лицо, на основании разрешений, выданных органом опеки и попечительства, а также договора об организации отдыха, заключенного между организацией для детей-сирот, юридическим лицом и органом опеки и попечительства.

Обратите внимание: согласие не требуется, если ребенок выезжает за пределы страны с одним из родителей. Законы других стран могут требовать обязательное согласие второго родителя на выезд, поэтому перед поездкой следует уточнить правила въезда на территорию страны несовершеннолетних детей.

Составление согласия на выезд ребенка

Согласие необходимо составить в случае отправления ребенка за границу без сопровождения родителей. Данное согласие составляется в обязательной письменной форме и подлежит заверению у нотариуса.

В согласии на выезд должна быть указана следующая информация:

страна, которую посетит ребенок;

срок действия согласия. Документ может действовать определенный срок или может действовать до наступления возраста совершеннолетия ребенка;

лица, которые будут его сопровождать.

Кроме согласия на выезд у ребенка также должен быть заграничный паспорт.

Если один из родителей находится в исправительном учреждении или в больнице, то для составления согласия нотариус должен приехать по месту нахождения родителя.

В случае, если местонахождение родителя неизвестно, нотариус должен указать этот момент в согласии.

В случае смерти родителя, нотариусу должно быть предъявлено свидетельство о смерти от второго родителя для указания данной информации в согласии на выезд.

Запрет на выезд ребенка за границу

Родитель вправе запретить несовершеннолетнему ребенку выезжать за территорию Российской Федерации без объяснения причины.

Для запрета родитель должен подать заявление в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России по его месту жительства или месту жительства несовершеннолетнего ребенка.

Если родитель постоянно проживает за границей, то он может подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.

Заявление, написанное от руки или напечатанное с помощью технических средств, родитель подает лично.

В заявлении должна содержаться следующая информация:

личные данные родителя;

личные данные ребенка и второго родителя;

место жительства ребенка и второго родителя;

описание сути запрета;

возможное указание причин такого запрета.

К заявлению должны быть приложены:

документ, удостоверяющий личность родителя;

документ, подтверждающий родительские права в отношении ребенка.

Заявление рассматривается органом МВД России в течение пяти рабочих дней.

Важно знать: если обнаружится, что ранее родитель подавал заявление о запрете или есть решение суда о возможности выезда за границу, то заявление рассмотрению не подлежит.

После рассмотрения заявления сотрудник МВД России направляет информацию в Департамент пограничного контроля Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации о временном запрете на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу. После полученной информация Пограничная служба заносит в список сведения о запрете на выезд несовершеннолетнего.

Обратите внимание: заявление о запрете на выезд аннулирует ранее данное согласие родителя на пересечение государственной границы Российской Федерации.

Сотрудник МВД России не обязан сообщать о наложении запрета на выезд второго родителя и ребенка, поэтому перед поездкой за границу следует узнать информацию о возможном запрете на выезд.

Снятие запрета на выезд

Согласно части 21 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» снятие запрета на выезд возможно только в судебном порядке.

Однако, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 29-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» положение части первой статьи 21 Федерального закона признана не соответствующей Конституции Российской Федерации.

Данное Постановление не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Статья была признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в связи с тем, что она исключает досудебный порядок урегулирования спора и дает возможность родителю, запретившему выезд, злоупотреблять своими родительскими правами.

Поскольку в настоящее время иного порядка регулирования данного вопроса не существует, родители вынуждены действовать в соответствии с действующим законодательством и для снятия запрета обращаться в суд.

Родитель, желающий выехать с ребенком за границу, должен подать исковое заявление об оспаривании запрета на выезд в суд по месту жительства второго родителя.

В иске родитель должен указать:

личные данные ребенка;

доводы, в соответствии с которыми запрет на выезд ограничивает права ребенка;

сведения о предстоящем путешествии.

К исковому заявлению родитель может приложить купленные билеты, путевку, направление врача на лечение за границей, приглашение спортивной организации на выступление.

Если ребенку на момент судебного разбирательства уже есть 10 лет, то суд должен заслушать его мнение при принятии решения.

Обратите внимание: если родитель, запретивший выезд за границу, не выполняет остальные родительские права или не платит алименты, второй родитель вправе сказать об этом в судебном заседании.

Суд принимает решение исходя из конкретных обстоятельств каждого дела.

Изучив материалы дела, суд вправе:

полностью удовлетворить иск родителя и снять запрет на выезд;

удовлетворить иск частично. Тогда выезд будет разрешен только в определенные страны и на определенный срок.

отказать в удовлетворении иска, если сочтет доводы родителя неубедительными. В этой ситуации суд оставит в силе запрет на выезд ребенка за границу.

После вынесения судом решения о снятии запрета на выезд, родитель должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России с решением суда и заявлением о снятии запрета.

Профессиональная юридическая помощь

Споры, связанные с порядком осуществления родительских прав, одни из самых сложных в судебной практике. Государство в первую очередь должно заботиться о правах и интересах ребенка, поэтому если суд установит возможное нарушение прав ребенка в случае его выезда за границу, то оставит запрет в силе.

Во избежание таких ситуаций следует обращаться к юристам по семейным спорам, которые смогут грамотно, опираясь на действующее законодательство и судебную практику, составить исковое заявление.

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