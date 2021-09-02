Ворота осени - выбираем для девочки стильный и практичный пуховик

14:54 2.09.2021

На сегодняшний день популярные бренды предоставляют широкий выбор пуховиков для девочек. Более универсальную вещь для холодного времени года в наших широтах представить сложно. Качественный пуховик защитит от холода и осадков, сохранив ребёнку свободу движений и поднимет настроение модным кроем и яркими цветами. К тому же в наступающем сезоне данный предмет гардероба находится в топе модных тенденций.

Определиться в выборе нам помогут полезные подсказки специалистов интернет-магазина Даниэль. На примере пуховиков для девочек из новой коллекции они помогли составить список ключевых моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание при покупке.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ПРИ ПОКУПКЕ

Пусть ваша девочка, какого бы возраста она не была, примерит пуховик перед покупкой и подвигается в нем. Под ним должно оставаться достаточно места для объёмного теплого свитера. Хорошо, когда в рукавах пуховика для девочки есть резинки или манжеты из трикотажа, они не дадут проникнуть под куртку ветру и снегу. Капюшон выбирайте объёмный, под ним еще будет шапка. Желательно, чтобы его можно было отстегивать, также как и меховую опушку. Обратите внимание на наличие удобных и вместительных карманов, в них можно согреть руки, положить варежки и прочие нужные на прогулке мелочи. Очень хорошо, когда на пуховике есть светоотражающие элементы, так ребёнок будет заметен даже в темное время суток, что зимой особенно актуально. Принципиально важно качество исполнения пуховика. Проверьте, равномерно ли распространён наполнитель внутри изделия, крепко ли держится фурнитура и насколько качественно сделана подкладка. Чтобы быть уверенным в качестве вещи выбирайте пуховики для девочек проверенных и известных брендов, которые заботятся о своей репутации.

ТЕПЛО И КРАСИВО

Если раньше пуховики воспринимались скучной тёплой одеждой, то сейчас они могут стать основой трендового образа настоящей юной модницы. Современные брендовые пуховики для девочек во многом повторяют взрослую женскую моду и радуют глаз неординарными расцветками, интересными фасонами и самым разнообразным декором. Невероятно популярны этой зимой будут дутые, стёганые, объёмные модели, особенно с вышивкой, аппликациями и фотопринтами. В то же время удлинённые приталенные пуховики насыщенных сдержанных цветов так же не сдают позиций, если требуется что-то спокойное и классическое.

Пуховик - предмет верхний одежды, который подойдет девочкам абсолютно всех возрастов, с любым типом фигуры. В нём тепло, уютно, удобно и стильно. Идеальный выбор для тех, кто хочет провести зиму активно и насыщенно.