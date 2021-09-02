Ворота осени - выбираем для девочки стильный и практичный пуховик
Определиться в выборе нам помогут полезные подсказки специалистов интернет-магазина Даниэль. На примере пуховиков для девочек из новой коллекции они помогли составить список ключевых моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание при покупке.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ПРИ ПОКУПКЕ
- Пусть ваша девочка, какого бы возраста она не была, примерит пуховик перед покупкой и подвигается в нем. Под ним должно оставаться достаточно места для объёмного теплого свитера.
- Хорошо, когда в рукавах пуховика для девочки есть резинки или манжеты из трикотажа, они не дадут проникнуть под куртку ветру и снегу.
- Капюшон выбирайте объёмный, под ним еще будет шапка. Желательно, чтобы его можно было отстегивать, также как и меховую опушку.
- Обратите внимание на наличие удобных и вместительных карманов, в них можно согреть руки, положить варежки и прочие нужные на прогулке мелочи.
- Очень хорошо, когда на пуховике есть светоотражающие элементы, так ребёнок будет заметен даже в темное время суток, что зимой особенно актуально.
- Принципиально важно качество исполнения пуховика. Проверьте, равномерно ли распространён наполнитель внутри изделия, крепко ли держится фурнитура и насколько качественно сделана подкладка. Чтобы быть уверенным в качестве вещи выбирайте пуховики для девочек проверенных и известных брендов, которые заботятся о своей репутации.
ТЕПЛО И КРАСИВО
Если раньше пуховики воспринимались скучной тёплой одеждой, то сейчас они могут стать основой трендового образа настоящей юной модницы. Современные брендовые пуховики для девочек во многом повторяют взрослую женскую моду и радуют глаз неординарными расцветками, интересными фасонами и самым разнообразным декором. Невероятно популярны этой зимой будут дутые, стёганые, объёмные модели, особенно с вышивкой, аппликациями и фотопринтами. В то же время удлинённые приталенные пуховики насыщенных сдержанных цветов так же не сдают позиций, если требуется что-то спокойное и классическое.
Пуховик - предмет верхний одежды, который подойдет девочкам абсолютно всех возрастов, с любым типом фигуры. В нём тепло, уютно, удобно и стильно. Идеальный выбор для тех, кто хочет провести зиму активно и насыщенно.
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