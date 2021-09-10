Как выбрать ванну

18:13 10.09.2021

В процессе ремонта возникают важные вопросы. Особенно сложно выбирать сантехнику, принадлежности для обустройства ванной комнаты.

В магазинах продаются ванны, которые отличаются по размерам, формам, объему. Каждый покупатель сможет подобрать для себя оптимальный вариант.

Как выбрать материал?

Нужно правильно определиться с материалом сантехники. Чугунная ванна долговечная, неприхотливая в уходе. Такие модели имеют максимальный вес, представлены в небольшом разнообразии форм. Сложно восстанавливается поврежденная эмаль.

Стальные ванны продаются с полочками и подголовниками. Сантехника из конструкционной стали бывает в классических и нестандартных формах. Степень прогиба стенок изделия зависит от оказываемой нагрузки, толщины материала. При наполнении ванны водой создается сильный шум.

Самыми дорогими считаются керамические ванны. В продаже встречаются изделия разных цветов, в классических формах овала. При аккуратной эксплуатации керамические ванны прослужат годами.

Ванны из акрила обладают глянцевой гладкой поверхностью, высокой прочностью. Такая сантехника не прогибается, не деформируется в процессе использования. Преимущества акриловых моделей - разнообразие форм, дополнительные функции, минимально малый вес, простота в уходе, широкий ценовой диапазон.

Другие критерии выбора

Важный критерий - выбор оптимального размера сантехники. Следует учитывать такие параметры:

глубина чаши;

высота бортика;

ширина чаши;

длина чаши.

Оптимальная глубина чаши составляет 50-60 см. Высота сантехники определяется с учетом того, есть ли в семье дети. При выборе ширины и длины чаши учитываются индивидуальные особенности всех членов семьи.

Еще один критерий выбора - форма ванны. Долговечная акриловая ванна представлена в самых разнообразных формах. Можно заказать угловые модели или сантехнику пристенного типа. Продаются изделия в форме овала, эллипса, круга, прямоугольника. Встречаются акриловые ванны с асимметричными краями, в форме четверти круга.

От материала сантехники зависит наличие дополнительных функций. Ванны из чугуна не имеют дополнительных опций. В изделиях из акрила встроены автоматические системы дезинфекции, гидромассаж, хромотерапия, особенный аэромассаж. Гидромассаж способствует расслаблению, улучшению тонуса организма. Хромотерапия улучшает работу кровеносных сосудов и быстро снимает усталость. Уникальный аэромассаж снижает болевые ощущения любого происхождения, положительно влияет на ЦНС.