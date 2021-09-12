Выбираем домашнюю соковыжималку вместе: типы соковыжималок

14:13 12.09.2021

Всегда натурально то, что сделано своими руками.

Многие люди предпочитают выпивать свежевыжатый сок, чем, например, чай или кофе по утрам. Действительно, в этом есть свои преимущества. В этой статье мы поговорим про то, как выбрать соковыжималку.

Польза свежевыжатого сока

В первую очередь, такой продукт содержит достаточно большое количество витаминов и минералов, которые полезны для человеческого организма. Далее, сок из свежих фруктов и овощей, выжатый в момент, гораздо приятнее на вкус, чем сок из магазина. Эксперты советуют пить его в течение первых пяти – десяти минут после выжимки, ведь именно в этот период времени в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ.

Критерии выбора соковыжималки

Существует ряд моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе домашнего устройства для приготовления свежевыжатого сока, а именно:

1. На тип устройства;

2. На габариты соковыжималки;

3. На производительность и мощность устройства;

4. На простоту эксплуатации и мытья;

5. На наличие дополнительных насадок и функций;

6. На качество используемых производственных материалов, из которых изготовлена соковыжималка.

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Типы соковыжималок

Для того, чтобы начать поиск идеальной соковыжималки, необходимо определиться, из каких ингредиентов будет изготовлен сок – фрукты, овощи или ягоды. Именно от этого параметра зависит ее тип. Классифицировать их можно по следующим категориям: цитрусовые и универсальные ( то есть, подходящие для всех видов продуктов). Последние же разделяются по принципу работы – центруфужные, центробежные и шнековые.

Цитрусовые соковыжималки

Такие приборы используются, если необходимо получить сок из апельсина, лимона, мандарина, лайма и грейпфрута. Существуют примитивные классические соковыжималки – ручные, но сейчас большой популярностью пользуются соковыжималки, работающие за счет электричества.

Универсальные

Как говорилось ранее, они делятся на три вида. Под центрифужными соковыжималками подразумевается устройство, которое подходит для получения сока практически из любого продукта, в итоге сок не содержит мякости или других мельчайших частичек. Механизм действия простой – продукт измельчается за счет наличия терки на скоростном режиме. Но нужно учитывать, что можно использовать только фрукты, ягоды и овощи. А вот со шнековой соковыжималкой можно получать сок даже из зелени или горсти любого ореха. Плюсом является то, что шнековые практически не издают громких звуков, ведь работают они на более низких скоростях. Шнек – это своего рода пресс, поэтому сок получается за счет высокого давления.