Где купить печь-камин в Москве?

13:07 14.09.2021

Чтобы создать домашний уют, необходимо продумать концепцию приобретаемых вещей заранее.

Идеальным вариантом создания приятной и уютной атмосферы является приобретение печи-камина. В этой статье мы поговорим про виды печей-каминов, а также ответим на вопрос: "Купить печь камин в Москве грамотно и недорого - реальность или миф?".

Что такое печь-камин?

Под печью-камином подразумевается устройство, предназначающееся для отопления и обогрева домашних помещений или бани. На данный момент, такое оборудования отличается привлекательным внешним видом, который может вписаться в любой интерьер, в том числе, в современные концептуальные пространства. Они обычно различаются по следующим параметрам:

Используемый материал;

Предназначение;

Тип топлива.

Виды печей-каминов

Если мы говорим про устройства, которые предназначены для длительного горения, можно классифицировать их по «топливному» типу:

1. Камины на дровах (дровяные);

2. Камины на угле;

3. Камины, работающие на пеллетах.

Также, их можно классифицировать по типу производственному типу, то есть, по материалам, из которых изготовлено оборудование:

1. Из чугуна (чугунные печи-камины – это самый популярный тип такого оборудования за счет своего высокого КПД и возможности длительного сохранения желаемой температуры);

2. Из металла (меньший вес, а также вариативность дизайна);

3. Из кирпича (кирпич устойчив к перепадам температуры, а также отличаются своей прочностью и долговечностью);

4. Комбинированные (использованы разные материалы).

Опциональные параметры могут быть следующими:

1. Наличие водяного контура (теплообменника);

2. Наличие варочной поверхности.

Для чего могут быть предназначены печи-камины?

Обычно печи-камины предназначены для загородного дома, для бани или для дачи. Это очень актуально в России, ведь практически у каждого пятого среднестатистического россиянина есть загородное жилье. Как показывает практика, лучше всего их устанавливать либо вдоль стены, либо на углу, экономя пространство.

Где купить печь-камин в Москве?