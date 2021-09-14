Где купить печь-камин в Москве?

Чтобы создать домашний уют, необходимо продумать концепцию приобретаемых вещей заранее.

Идеальным вариантом создания приятной и уютной атмосферы является приобретение печи-камина. В этой статье мы поговорим про виды печей-каминов, а также ответим на вопрос: "Купить печь камин в Москве грамотно и недорого - реальность или миф?".

Что такое печь-камин?

Под печью-камином подразумевается устройство, предназначающееся для отопления и обогрева домашних помещений или бани. На данный момент, такое оборудования отличается привлекательным внешним видом, который может вписаться в любой интерьер, в том числе, в современные концептуальные пространства. Они обычно различаются по следующим параметрам:

  • Используемый материал;
  • Предназначение;
  • Тип топлива.

Виды печей-каминов

Если мы говорим про устройства, которые предназначены для длительного горения, можно классифицировать их по «топливному» типу:

1. Камины на дровах (дровяные);
2. Камины на угле;
3. Камины, работающие на пеллетах.

Также, их можно классифицировать по типу производственному типу, то есть, по материалам, из которых изготовлено оборудование:
1. Из чугуна (чугунные печи-камины – это самый популярный тип такого оборудования за счет своего высокого КПД и возможности длительного сохранения желаемой температуры);
2. Из металла (меньший вес, а также вариативность дизайна);
3. Из кирпича (кирпич устойчив к перепадам температуры, а также отличаются своей прочностью и долговечностью);
4. Комбинированные (использованы разные материалы).

Опциональные параметры могут быть следующими:
1. Наличие водяного контура (теплообменника);
2. Наличие варочной поверхности.

Для чего могут быть предназначены печи-камины?

Обычно печи-камины предназначены для загородного дома, для бани или для дачи. Это очень актуально в России, ведь практически у каждого пятого среднестатистического россиянина есть загородное жилье. Как показывает практика, лучше всего их устанавливать либо вдоль стены, либо на углу, экономя пространство.

Где купить печь-камин в Москве?

Интернет-магазин «Теплоника» предоставляет большой ассортимент товара, среди которых не только печи-камины, но и топки, барбекю-установки, дымоходы и так далее. К бонусам относится доставка до желаемого места. Если вы ищете печи-камины от производителя по выгодным ценам – вы попали по адресу.

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