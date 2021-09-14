Интересные факты о хамоне Иберико

Среди всех существующих разновидностей сыровяленого свиного окорока хамон Иберико считается наиболее изысканным, дорогим и вкусным.

Для испанцев он давно стал настоящим гастрономическим сокровищем. В их ежедневном рационе всегда найдется место для свеженарезанного ломтика свиного мяса. Они едят деликатес на завтрак, обед и ужин.

Особенности Хамона Иберико

Блюдо готовят без термообработки, вяленым методом. Оптимальный срок выдержки составляет 8-36 месяцев. Чем дольше, тем хамон Иберико вкуснее и дороже. Другие особенности:

Делают его из свиньи иберийской породы (это горнолесной регион на юго-востоке Испании). Она обитает в особой экосистеме, в которой присутствует чистый воздух, умеренный климат и большое количество насаждений. Питается свинья травой и желудями.

Жир хамона маслянистый, блестящий и нежный. По цвету напоминает слоновую кость. Именно он стимулирует обильное выделение слюны у человека до употребления пищи и в процессе. Ломтик деликатеса благодаря жиру имеет сочный вкус, а также выразительный, яркий и насыщенный аромат. Настоящим гурманам такое блюдо будет по душе.

Про сорта Хамона Иберико

Деликатес не продается в единственном экземпляре. Он бывает разных сортов. Классификация происходит на основании того, какой рацион питания был у свиньи и какого она происхождения. Сейчас на рынке деликатесов можно найти следующие сорта Хамона Иберико:

с белой этикеткой (животное иберийской породы, но ее держали взаперти и кормили витаминизированными кормами);

с зеленой этикеткой (свинья чистокровная иберийка, она без каких-либо ограничений паслась в лесах и лугах, а также дополнительно выгонялась на специальные пастбища);

с красной этикеткой (животное смешанной породы, выращивали ее на основе желудевых кормов);

с черной этикеткой (это деликатес оптимального качества, свинья на 100% иберийка, кормилась желудями и травой).

В составе хамона Иберико содержится олеиновая кислота. Она полезная для организма – помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, очищает кровь от нежелательного холестерина.

Испанцы редко употребляют этот деликатес в качестве основного блюда. Он расценивается как закуска. Допускается его добавление в суп. Можно сделать бутерброд. Очень хорошо блюдо сочетается с вермутом, пивом и вином. Его обязательно нужно нарезать наитончайшими ломтиками.

Как делают хамон в Испании?

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала свежее мясо иберийской свиньи отмывают от крови и засыпают солью. Спустя две недели его извлекают из соли и сушат. В итоге за период сушки окорок теряет до 40% веса. Далее деликатес отправляют в погреб на созревание – от 8 до 36 месяцев. После этого в хамоне Иберико делаются отверстия палочкой – это нужно для того, чтобы понять аромат. По нему и удастся понять, готово ли блюдо.

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