Основные проблемы, связанные с оконными конструкциями

13:07 17.09.2021

Окна в квартире играют огромную роль.

Но, к сожалению, как и любая вещь, им свойственно ломаться. В этой статье мы поговорим про виды ремонта окон.

Самые распространенные марки профилей оконных окон

На данный момент, рынок оконных пластиковых окон переполнен различными марками и моделями, но, конечно же, они различаются друг от друга по многим параметрам. Самые популярные марки – KBE, REHAU, VEKA. Отличительными особенностями данных моделей является возможность простого монтажа и ремонта.

Какие бываю виды монтажа пластиковых окон

Существует несколько вариантов «апгрейда»:

1. Регулировка оконных профилей;

2. Усовершенствование геометрии створок;

3. Замена уплотнителя;

4. Смена фурнитуры окна.

Зачем нужен профилактический ремонт пластиковых окон?

В первую очередь, монтаж, ремонт окон пластиковых и преждевременная ликвидация проблем может увеличить эксплуатационный срок изделия – обычно минимум на пять-семь лет. Опять же, все зависит от климата и расположения дома, то есть, от воздействия на окна различных факторов. Так же, стоит обратить внимание на оконные уплотнители. После пяти лет службы, он может высыхать, терять эластичность, трескаться или забиваться пылью. Отсюда – потенциальный холод в квартире в связи в продуванием окон.

Многие люди сталкиваются еще с одной проблемой – геометрия створок пластиковых окон. Что делать в данном случае? Для того, чтобы решить проблему, потребуется не так много инструментов. Для восстановления геометрии нужно вынуть штаник и стеклопакет.

Проблемы с фурнитурой – частое явление, с которым сталкивается огромное количество обладателей пластиковых окон. Фурнитура нужна для следующих вещей: открытие и закрытие створки в разных режимах; блокировка окна в целях защиты ребенка; регулировка положения створки. Фурнитура очень важна в оконной конструкции, так как она выполняет ряд важных функций, при этом, изготавливаться из высококачественных материалов. При этом, в случае поломки фурнитуры, стоит обращаться не к изготовителю окна, а к специальным предприятиям, специализирующихся на производстве деталей и устройств такого типа.

Битый стеклопакет – нередкая проблема. Стеклопакет, к сожалению, невозможно отремонтировать полностью, стоит произвести замену или приобрести теплопакеты. Стоит отметить, что конструкцию окна можно улучшить, если установить следующие элементы:

1. Москитную сетку;

2. Защелку на дверь балкона;

3. Ручку с ключом;

4. Антивзломную фурнитуру.

