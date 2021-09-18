Зачем нужна аренда одноразовых номеров?

С развитием Интернета появляется все больше и больше новых возможностей.

 В этой статье мы поговорим про то, что такое аренда номера, и зачем это вообще нужно.

Введение

Многие хоть раз замечали, что когда происходит регистрация в каких-либо соцсетях, мессенджерах, онлайн-платформах и так далее, сервисы запрашивают номер телефона для того, чтобы подтвердить выполненное вами действие с помощью кода, указанного в SMS. Однако, бывают случаи, что вы понимаете – сайт ненадежный или не внушает доверия. Что же делать в данном случае? Можно воспользоваться услугой по получению одноразового номера.

Одноразовый номер – это

Под одноразовым номером телефона подразумевается номер телефона, который нужен для того, чтобы использовать его один раз, например, для того, чтобы создать фейк-аккаунт в Вконтакте, Инстаграме и других платформах. Алгоритм достаточно простой – вы арендуете номер на определенное время, получаете нужное SMS с кодом, а потом аренда заканчивается. Кстати, нужно отметить, что использовать такой «левый» номер телефона можно ограниченное время – двадцать, тридцать, шестьдесят минут.

Преимущества использования номера в аренду

В первую очередь, для этого не нужно покупать новую СИМ-карту. Кроме того, для использования арендуемого номера, необязательно иметь телефон, ведь все действия происходят в облаке. К слову, номер телефона в аренду не находится в зависимости от мобильной сети, для того, чтобы получить SMS достаточно иметь стабильное наличие Интернет-сети.

Использование одноразовых номеров

Поговорим поподробнее, в каких случаях можно использовать арендуемые номера
1. Как говорилось ранее, если нужно зарегистрировать аккаунт в социальных сетях. Однако помните, что не стоит привязывать одноразовый номер к основному аккаунту, ведь в случае чего, вы не сможете восстановить данные;
2. Регистрация на таких сайтах, как доска объявлений. Это подходит тем, кто не хочет «светиться» своими номерами;
3. В случае, если нужно зарегистрироваться в онлайн-магазинах, сервисах и так далее.
 

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