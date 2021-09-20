13:31 20.09.2021

Всегда приятно, когда тебя окружают красивые вещи.

В том числе, гармонично встроенные в интерьер вещи всегда радуют глаз не только хозяина дома, но и гостей. В этой статье мы поговорим про балясины, что это и для чего нужны. Ознакомиться более подробно с ассортиментом балясин можно на сайте https://www.stavros.ru/products/reznye-balyasiny-iz-dereva

Что такое балясина

Слово «балясина» происходит из древнегреческого языка, и дословно обозначает «цветок дикого граната», так как верхняя часть конструкции напоминает цветок граната. Балясины используются в архитектурном деле, и представляют собой столбы небольшого размера, обычно выглядят фигурно, и предназначаются для поддерживания поручней перил балконов, лестничных комплексов. Основные материалы, из которых изготавливаются – дерево, камень, металл, мрамор.

История балясин

Впервые про существование балясин люди узнали благодаря находке в Ассирии – на барельефе были изображены балясины. Активно использовать балясины стали в эпоху Кватрочентно (ранее Возрождение) в целях декорирования фасадов зданий и парковых зон. Но современный вид она получила благодаря архитектору Джулиано да Сангалло, использовавший балясины для оформления лестничного комплекса дворца Медичи. Пик популярности балясин приходится на шестнадцатый век, и поблагодарить за это можно еще одного титана Возрождения – Микеланджело.

Способ изготовления балясины

Способ изготовления балясин из дерева достаточно прост, но все таки в нем есть определенные нюансы. Во-первых, их изготавливают из очень сухого материала, ведь если дерево будет обладать хоть каким-либо процентом влажности, в процессе производства могут образоваться трещины. Если балясина получилось толщиной шестьдесят-восемьдесят миллиметров, то предварительное изделие (заготовку) склеивают из несколько частей – ламелей. Балясины можно сделать любой фигурной формы с помощью знаний и умений фигурно вырезать по дереву руками или с помощью машинной резьбы.

