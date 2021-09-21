Как музыка помогает справиться с бессонницей?

12:16 21.09.2021

В сегодняшнем беспокойном мире качественный сон, улучшающий психоэмоциональное и физическое благополучие, ценится людьми на вес золота

В конце концов, сон - это больше, чем просто экономия энергии. Это естественный физиологический процесс, в процессе которого происходит обновление не просто всех тканей нашего организма, но также памяти, мыслительных процессов, даже вредные токсины выводятся из организма. Вот почему мы можем с уверенностью сказать, что здоровый сон - это краеугольный камень здоровья человека.

Увы, не каждый человек может без проблем заснуть после длительного и зачастую очень сложного дня. Приблизительно 30% взрослого населения прекрасно осведомлены о том, что собой представляет хроническая бессонница. Стоит заметить, что данный процент ещё больше среди пожилых граждан и тех, кто постоянно подвергается стрессовым состояниям.

Бессонница может быть разрушительной для организма. Вдобавок именно она становится главной причиной когнитивных расстройств - провалов памяти, разных психологических расстройств, в том числе подавленного настроя и тревожных расстройств. Более серьёзные случаи хронической бессонницы вызывают долговременные проблемы с самочувствием и здоровьем, такие как ожирение и слабоумие, и повышают риск смерти.

Музыка для хорошего сна?



Исследование, проведённое пятнадцать лет назад Институтом поведенческих наук в городе Будапешт, показало, что слушание музыки по вашему выбору (сегодня без проблем можно скачать музыку в интернете) может фактически сократить этапы двух этапов сна. Это значит, что люди могут достичь REM (регенерирующей части сна) намного быстрее, слушая свою любимую музыку.

В проводимом исследовании участвовали студенты, которым предлагалось прослушать 45 минут музыки непосредственно перед отходом ко сну в течение трёх недель. В результате было замечено положительное влияние на качество сна. Подобные показатели были обнаружены в исследованиях возрастных сингапурцев. После этого исследования NHS начала рекомендовать слушать тихую расслабляющую музыку или слушать новинки музыкального мира во время сна как средство предотвращения бессонницы.

Помня об этом, исследовательский отдел вместе с коллегами из специализированной Лаборатории сна и познания в ВУЗах Линкольна и Голдсмитса приступило к новому исследовательскому проекту влияния музыки на сон (направленному на выявление музыкальных предпочтений разных людей перед сном и исследованию того, почему они верят в гипнотический эффект музыки).

На первой ступени исследования люди (больше 600 человек) уведомили исследователей о музыке, помогающей им заснуть. Таким образом, самым популярным композитором, композиции которого лучше всего пропагандируют сон, оказался И.С.Бах. За ним последовали Эд Ширан, Моцарт, а также Брайан Ино.

Кроме имён выше, остальные версии были представлены четырнадцатью разными жанрами музыки и 545 артистами. Фактически такие данные дают учёным повод считать, что характеристики музыки высокоэффективны для сна. Применяя компьютерный анализ, учёные смогли точно определить, какие музыкальные направления способствуют лучшему сну.

Почему именно музыка?



Кроме того, многое стало ясно в отношении основных причин - почему люди вообще обращаются к мелодиям - и они совершенно разные. В этом исследовании испытуемые подчёркивали особенную роль музыки в блокировании внешних (например, при движении) и внутренних раздражителей, таких как шум в ушах. Мелодии также прекрасно заполняют неловкую тишину, создавая ощущение дружеской и безопасной атмосферы.

Это говорит о том, что вряд ли возможно предложить скачать песню бесплатно только одного типа для решения разных проблем. Люди выбирают разные музыкальные жанры по разным причинам.

Последующим шагом исследования станет его расширение с целью охватить максимально большее количество типов культур. Учёные намерены исследовать разные группы граждан и экспериментально открыть музыкальную технику, лучше всего подходящую для погружения в сон.