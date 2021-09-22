Выбор ортопедического матраса - то, что нужно знать

Постоянно чувствуете усталость сна? Просыпаетесь с болью в спине? 

Возможно, проблема кроется в неправильно выбранном матрасе. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выбрать ортопедический матрас. Ознакомиться с ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине ортопедических матрасов по ссылке.

Что такое ортопедический матрас?

Под ортопедическим матрасом подразумевается определенный тип матрасов, позволяющий распределять и поддерживать человеческое тело равномерно. Благодаря его свойствам, уменьшается нагрузка на позвоночник и улучшается кровообращение. Как достигается данный эффект? Все просто – дело в пружинах и наполнителе матраса. Однако есть нюанс – вылечить проблемы со спиной ортопедический матрас не сможет, но уменьшить боль в мышцах и нормализовать сон – да.

Виды ортопедических матрасов

Существует два основных типа матрасов данного типа:
1. На пружинах;
2. Без пружины.

Однако, оба матраса независимо от типа могут иметь опциональные дополнения в виде латекса, пенополиуретана, кокосовой койры, войлока, наполнителя с «эффектом памяти», анатомической пены и так далее. Они, в свою очередь, классифицируются по типу жесткости- мягкие, средние и жесткие.

Самые популярные виды наполнителей для ортопедических матрасов

Каждый материал обладает теми или иными свойствами, позволяющие сделать сон максимально комфортным. Можно выделить самые популярные:
1. Наполнитель из латекса отличается своим натуральным составом (сок каучукового дерева), а также тем, что на нем не может размножаться плесень.
2. Если вы любите матрасы, обладающие высокой жесткостью, стоит присмотреться к коковосой койре – натуральному волокну из скорлупы кокоса.
3. Пенополиуретан, или поролон;
4. Пена с эффектом памяти, позволяющая анатомически подстраиваться под форму человеческого тела.

На что стоит обращать внимание при выборе ортопедического матраса

  • Цена – это то, на что люди обращают внимание в первую очередь. Не стоит покупать самый дешевый ортопедический матрас, цена которого ниже одной тысячи рублей. Во-первых, есть вероятность, что он не прослужит вам долго, а также, никакой пользы от него не будет.
  •  Жесткость. Тут необходимо отталкиваться от личных предпочтений или показаний врача.
  •  Наполнитель влияет большую роль. Например, если у вас бывают аллергические реакции, стоит воздержаться от покупки натуральных наполнителей и рассмотреть модели с  искусственным наполнителем.
  •  Конечно же, обращайте внимание на размер матраса, чтобы он подошел к кровати.
     
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