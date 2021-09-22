Выбор ортопедического матраса - то, что нужно знать

22:14 22.09.2021

Постоянно чувствуете усталость сна? Просыпаетесь с болью в спине?

Возможно, проблема кроется в неправильно выбранном матрасе. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выбрать ортопедический матрас. Ознакомиться с ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине ортопедических матрасов по ссылке.

Что такое ортопедический матрас?

Под ортопедическим матрасом подразумевается определенный тип матрасов, позволяющий распределять и поддерживать человеческое тело равномерно. Благодаря его свойствам, уменьшается нагрузка на позвоночник и улучшается кровообращение. Как достигается данный эффект? Все просто – дело в пружинах и наполнителе матраса. Однако есть нюанс – вылечить проблемы со спиной ортопедический матрас не сможет, но уменьшить боль в мышцах и нормализовать сон – да.

Виды ортопедических матрасов

Существует два основных типа матрасов данного типа:

1. На пружинах;

2. Без пружины.

Однако, оба матраса независимо от типа могут иметь опциональные дополнения в виде латекса, пенополиуретана, кокосовой койры, войлока, наполнителя с «эффектом памяти», анатомической пены и так далее. Они, в свою очередь, классифицируются по типу жесткости- мягкие, средние и жесткие.

Самые популярные виды наполнителей для ортопедических матрасов

Каждый материал обладает теми или иными свойствами, позволяющие сделать сон максимально комфортным. Можно выделить самые популярные:

1. Наполнитель из латекса отличается своим натуральным составом (сок каучукового дерева), а также тем, что на нем не может размножаться плесень.

2. Если вы любите матрасы, обладающие высокой жесткостью, стоит присмотреться к коковосой койре – натуральному волокну из скорлупы кокоса.

3. Пенополиуретан, или поролон;

4. Пена с эффектом памяти, позволяющая анатомически подстраиваться под форму человеческого тела.

На что стоит обращать внимание при выборе ортопедического матраса