Производитель молока «Эконива» развернул собственную сеть прогноза погоды

18:43 23.09.2021

Для планирования современного агробизнеса нужна проверенная информация.

Крупнейший производитель молока страны группа компаний «Эконива» сообщил об успешном развертывании сети метеорологических станций. Независимая система прогноза понадобилась холдингу для практических целей – погода остается одним из ключевых факторов агробизнеса, и точный её прогноз исключительно важен. Как сообщает пресс-служба компании, на первом этапе развертывания системы были размещены 42 полноценные метеорологические станции. Они были установлены на предприятиях «Эконивы» в различных регионах страны – Башкортостане, Татарстане, в Воронежской, Курской, Калужской, Оренбургской, Рязанской и Новосибирской областях.

В стартовавшем прошлой весной проекте используются изделия от Pessl Instruments (Австрия). Климатические станции iMETOS дают возможность получать точный прогноз погоды для конкретной местности с горизонтом в 14 суток. Среди параметров, которые фиксируют метеостанции «Эконивы» не только температура воздуха и атмосферное давление – также учитывается скорость и направление ветра, и ожидаемое количество осадков. Полнота информации позволяет персоналу каждого хозяйства «Эконивы» принимать обоснованное решение о сроках проведения тех или иных полевых работ для своих условий, а также распределять ресурсы с максимальной эффективностью.

Создание собственной сети метеостанций - ещё один этап перехода российской компании к активному внедрению инноваций в агробизнес. Сельское хозяйство традиционно считается самым традиционным видом бизнеса, однако «Эконива» ориентируется на инновационный подход, в том числе по части менеджмента. Ранее «Эконива» сообщила об успешном обновлении программного обеспечения для кормления животных, благодаря чему процесс организации питания КРС стал полностью прозрачным, а издержки резко сократились.

Цифровизация агробизнеса

По самым актуальным данным, поголовье КРС в хозяйстве «Эконивы» состоит примерно из 215 000 коров, примерно половина которого приходится на дойное стадо. Выдача корма такому количеству животных – серьезная управленческая задача, особенно если речь идет о полноценном рационе, учитывающем региональные особенности. Собственный земельный банк «Эконивы» составляет более 630 000 гектаров в 13 регионах, где климатические условия имеют заметные различия. Интегрированная с бухгалтерией 1С программа Eko.Feed сейчас внедрена во всех хозяйствах «Эконивы», занятых в животноводстве. Благодаря специализированному ПО возможно рассчитать необходимый в конкретном хозяйстве рацион, с учетом численности поголовья, возраста и состояния здоровья каждой коровы и ряда других параметров.

Помимо своевременной раздачи подобранного корма в реальном времени специалисты компании могут отслеживать все рабочие параметры, в том числе расход корма и его текущие запасы на конкретном предприятии. Отправка отчетов автоматизирована – менеджмент компании получает сгенерированные Eko.Feed отчеты о затратах корма и времени на каждый этап процесса кормления, а также информируется об отклонениях от предписаний. Это дает возможность решить сразу две задачи. Во-первых, структура затрат на корма и их распределение становится максимально прозрачной, что позволяет снизить издержки и повысить рентабельность. Во-вторых, подбор кормов приобретает индивидуальность – животные в конкретном хозяйстве получают именно ту еду, которая им необходима.

Наглядным примером высокого результата применения специализированного сельскохозяйственного софта оказывается средний надой. В хозяйствах «Эконивы» среднесуточный надой на одну корову составляет примерно 29 килограммов – это на 50% выше среднего по России показателя в 20 килограммов.

Кроме того, по итогам прошлого года «Эконива» первой среди российских компаний преодолела психологический рекорд – за 2020/2021 мг было произведено более миллиона тонн сырого молока.

Собственная сеть метеостанций «Эконивы» позволяет серьезно улучшить и без того хорошие показатели в растениеводстве. При неблагоприятном погодном прогнозе работы переносятся на более подходящий период, избегая ненужного расхода ГСМ, посевного материала, удобрений и трудозатрат. Значительная часть животноводства «Эконивы» находится на «самообеспечении» - в корм идут как традиционные кормовые культуры, так и луговые травы, чьи полезные свойства позитивно сказываются на качестве производимого молока. Более того – сводки за весь период работы климатических станций накапливается и систематизируется, что дает возможности не только для оперативного, но и стратегического планирования производства на будущие периоды.

Облачные данные ценой в сотни миллионов

Аналитика big data сельского хозяйства становится серьезным аргументом в конкуренции крупных агрокомпаний. Так, собранные станциями «Эконивы» данные позволяют выбирать нужные сорта озимых культур в зависимости от региона и его реальной климатической карты, попадать в нужное температурное «окно» с проведением посевных работ и последующих мероприятий. Примечательно, что массив данных доступен сотрудникам холдинга из внутреннего облачного хранилища компании. Информация от метеостанций накапливается в «облаке» FieldClimate, а работники «Эконивы» могут в любой момент получить актуальную для своего региона сводку через ещё одну собственную разработку – приложение EkoCrop.

О том, что вывод сельского хозяйства в «цифру» не слепое следование тренду, а рациональное и финансово-обоснованное решение говорят промежуточные финансовые показатели «Эконивы» за 2021 год. Финансовые результаты «Эконивы» растут постоянно, но первое полугодие 2021 года можно считать показательным. За 6 месяцев выручка группы компаний увеличилась в евро на 12%, превысив 235 миллионов, в рублях – на 32%, что составило более 21 миллиарда российских рублей. Доналоговая прибыль (EBITDA) составила внушительные 130 млн евро, а в рублях, с учетом курсовых колебаний, выросла до 11,6 млрд рублей (+14%). Ликвидность выросла как в рублях, так и в евро – на 43% и 23% соответственно.

Активное внедрение цифровых продуктов, отработанных на реальном хозяйстве, делает «Экониву» не только самой результативной, но и наиболее инновационной из всех российских агрокомпаний. Не исключено, что подобная цифровизация отечественного агробизнеса скоро станет определенной моделью, на которую будут вынуждены ориентироваться все игроки рынка.