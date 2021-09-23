Производитель молока «Эконива» развернул собственную сеть прогноза погоды

Для планирования современного агробизнеса нужна проверенная информация.

Крупнейший производитель молока страны группа компаний «Эконива» сообщил об успешном развертывании сети метеорологических станций. Независимая система прогноза понадобилась холдингу для практических целей – погода остается одним из ключевых факторов агробизнеса, и точный её прогноз исключительно важен. Как сообщает пресс-служба компании, на первом этапе развертывания системы были размещены 42 полноценные метеорологические станции. Они были установлены на предприятиях «Эконивы» в различных регионах страны – Башкортостане, Татарстане, в Воронежской, Курской, Калужской, Оренбургской, Рязанской и Новосибирской областях.

В стартовавшем прошлой весной проекте используются изделия от Pessl Instruments (Австрия). Климатические станции iMETOS дают возможность получать точный прогноз погоды для конкретной местности с горизонтом в 14 суток. Среди параметров, которые фиксируют метеостанции «Эконивы» не только температура воздуха и атмосферное давление – также учитывается скорость и направление ветра, и ожидаемое количество осадков. Полнота информации позволяет персоналу каждого хозяйства «Эконивы» принимать обоснованное решение о сроках проведения тех или иных полевых работ для своих условий, а также распределять ресурсы с максимальной эффективностью.
Создание собственной сети метеостанций - ещё один этап перехода российской компании к активному внедрению инноваций в агробизнес. Сельское хозяйство традиционно считается самым традиционным видом бизнеса, однако «Эконива» ориентируется на инновационный подход, в том числе по части менеджмента. Ранее «Эконива» сообщила об успешном обновлении программного обеспечения для кормления животных, благодаря чему процесс организации питания КРС стал полностью прозрачным, а издержки резко сократились.

Цифровизация агробизнеса

По самым актуальным данным, поголовье КРС в хозяйстве «Эконивы» состоит примерно из 215 000 коров, примерно половина которого приходится на дойное стадо. Выдача корма такому количеству животных – серьезная управленческая задача, особенно если речь идет о полноценном рационе, учитывающем региональные особенности. Собственный земельный банк «Эконивы» составляет более 630 000 гектаров в 13 регионах, где климатические условия имеют заметные различия. Интегрированная с бухгалтерией 1С программа Eko.Feed сейчас внедрена во всех хозяйствах «Эконивы», занятых в животноводстве. Благодаря специализированному ПО возможно рассчитать необходимый в конкретном хозяйстве рацион, с учетом численности поголовья, возраста и состояния здоровья каждой коровы и ряда других параметров.
Помимо своевременной раздачи подобранного корма в реальном времени специалисты компании могут отслеживать все рабочие параметры, в том числе расход корма и его текущие запасы на конкретном предприятии. Отправка отчетов автоматизирована – менеджмент компании получает сгенерированные Eko.Feed отчеты о затратах корма и времени на каждый этап процесса кормления, а также информируется об отклонениях от предписаний. Это дает возможность решить сразу две задачи. Во-первых, структура затрат на корма и их распределение становится максимально прозрачной, что позволяет снизить издержки и повысить рентабельность. Во-вторых, подбор кормов приобретает индивидуальность – животные в конкретном хозяйстве получают именно ту еду, которая им необходима.

Наглядным примером высокого результата применения специализированного сельскохозяйственного софта оказывается средний надой. В хозяйствах «Эконивы» среднесуточный надой на одну корову составляет примерно 29 килограммов – это на 50% выше среднего по России показателя в 20 килограммов.
Кроме того, по итогам прошлого года «Эконива» первой среди российских компаний преодолела психологический рекорд – за 2020/2021 мг было произведено более миллиона тонн сырого молока.

Собственная сеть метеостанций «Эконивы» позволяет серьезно улучшить и без того хорошие показатели в растениеводстве. При неблагоприятном погодном прогнозе работы переносятся на более подходящий период, избегая ненужного расхода ГСМ, посевного материала, удобрений и трудозатрат. Значительная часть животноводства «Эконивы» находится на «самообеспечении» - в корм идут как традиционные кормовые культуры, так и луговые травы, чьи полезные свойства позитивно сказываются на качестве производимого молока. Более того – сводки за весь период работы климатических станций накапливается и систематизируется, что дает возможности не только для оперативного, но и стратегического планирования производства на будущие периоды.

Облачные данные ценой в сотни миллионов

Аналитика big data сельского хозяйства становится серьезным аргументом в конкуренции крупных агрокомпаний. Так, собранные станциями «Эконивы» данные позволяют выбирать нужные сорта озимых культур в зависимости от региона и его реальной климатической карты, попадать в нужное температурное «окно» с проведением посевных работ и последующих мероприятий. Примечательно, что массив данных доступен сотрудникам холдинга из внутреннего облачного хранилища компании. Информация от метеостанций накапливается в «облаке» FieldClimate, а работники «Эконивы» могут в любой момент получить актуальную для своего региона сводку через ещё одну собственную разработку – приложение EkoCrop.

О том, что вывод сельского хозяйства в «цифру» не слепое следование тренду, а рациональное и финансово-обоснованное решение говорят промежуточные финансовые показатели «Эконивы» за 2021 год. Финансовые результаты «Эконивы» растут постоянно, но первое полугодие 2021 года можно считать показательным. За 6 месяцев выручка группы компаний увеличилась в евро на 12%, превысив 235 миллионов, в рублях – на 32%, что составило более 21 миллиарда российских рублей. Доналоговая прибыль (EBITDA) составила внушительные 130 млн евро, а в рублях, с учетом курсовых колебаний, выросла до 11,6 млрд рублей (+14%). Ликвидность выросла как в рублях, так и в евро – на 43% и 23% соответственно.

Активное внедрение цифровых продуктов, отработанных на реальном хозяйстве, делает «Экониву» не только самой результативной, но и наиболее инновационной из всех российских агрокомпаний. Не исключено, что подобная цифровизация отечественного агробизнеса скоро станет определенной моделью, на которую будут вынуждены ориентироваться все игроки рынка.

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