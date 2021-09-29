Советы по выбору детской обуви

Покупка обуви – это процесс достаточно непростой, особенно, если это касается детской обуви.

 Как показывает практика, детская стопа в возрасте до трех лет увеличивается примерно на два-три размера за год, поэтому детская обувь меняется достаточно часто. В этой статье мы дадим несколько советов, как грамотно ее выбрать.

Советы по выбору детской обуви

1. Пожалуй, самое главное правило заключается в том, что необходимо брать обувь для детей немного с запасом. Однако, этот запас должен быть не больше полутора сантиметров от размера длины стопы. Зимняя обувь также должна быть чуть больше, потому что есть расчет на ношение обуви с теплым носком.
2. Играет роль даже то, в какое время вы идете на примерку. Лучше всего примерять обувь после обеда, ведь именно во второй половине дня детская стопа немного больше из-за нагрузки. Обязательно наденьте обувь на две ноги, так как есть вероятность, что один ботиночек будет больше или меньше. Это связано с тем, что человеческое тело непропорционально. Если же ребенку идти в обуви удобно, попросите его «разносить и немного походить», чтобы посмотреть на походку. В идеальном случае, не должны наблюдаться сутулость и напряженность.

Демисезонная детская обувь

В первую очередь, демисезонная детская обувь должна быть легкой и сухой. Сухость определяется составом – лучше всего выбирать ботинки, сделанные из натуральных материалов, или материалов, которые обладают влагозащитными и водонепроницаемыми свойствами. Это связано с тем, что ножки малышка должны оставаться в тепле и сухости.

Зимняя детская обувь

Характеристики:
1. В составе должен быть натуральный мех;
2. В составе могут быть мембранные ткани с наполнителем из пуха;
3. Рифленая подошва, обладающая противоскользящими свойства.
4. Наличие подстежки из синтепона.
 

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