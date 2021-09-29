Песня Петра Казакова о Родине - прививка от влияния вражеской пропаганды

15:57 29.09.2021

Трудно поверить, что современной молодёжи интересна патриотическая музыка.

И действительно, как получается, что на фоне пошлости и безвкусицы, льющейся из теле- и радиоприемников, молодые люди отыскивают на просторах интернет песни о России, слушают их, исполняют на конкурсах патриотической музыки?

Так получилось и с песней Петра Казакова «Россия»: миллионы просмотров видео, миллионы скачиваний песни и минусовки! Без рекламы и информационной поддержки СМИ песня о Родине нашла своих слушателей и исполнителей.

Можно не сомневаться, что хорошие песни о России всегда найдут отклик в сердцах людей старшего поколения, которые многое прошли вместе с Отчизной, которые хорошо помнят рассказы родителей о самых тяжелых испытаниях, выпавших на долю близких. Победа в Великой Отечественной Войне, послевоенные времена закалили поколение героев-победителей и оставили вечную светлую память в сердцах их потомков.

Но как понимать интерес молодежи к современным песням о России?

Упорно распространяется мнение о том, что низкопробный РЭП с матерщиной и примитивным смыслом (а еще чаще бессмыслицей) - это единственное, что нужно подросткам и молодым россиянам. Получается, что не всё так однозначно. Если из цифр миллионов просмотров вычесть миллионы так называемой «накрутки», интерес к РЭПу и примитивной попсе, мягко говоря, сильно преувеличен. Молодые люди сознательно выбирают песни о России. Скачать и слушать песни о Родине молодых авторов становится модно.

Хороших песен о нашей прекрасной Отчизне много. Но песни о России Петра Казакова затрагивают сердца россиян потому, что написаны современные понятные языком, в них заложен патриотический код современной молодежи. Просто, ясно, пламенно:

Мы гордимся тобою Россия

В нас течёт победителей кровь

Мы тебе отдаём, Россия

Нашу силу и нашу любовь!

Детские и взрослые эстрадные коллективы, хоры и отдельные исполнители уже включили в свой репертуар песни Петра Казакова о Родине. Эти песни все чаще исполняются в караоке. И самое прекрасное, что происходит это не потому, что песни навязаны ежечасным прокручиванием на радио и по телевидению, а потому, что люди сделали самостоятельный сознательный выбор. А это дорогого стоит!

Песня «Россия» звучит в день Российского Флага, в день России, в день Победы, в дни других важных государственных праздников. Это и есть суть патриотического воспитания молодёжи – прививка от влияния вражеской пропаганды!