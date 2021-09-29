Похороны в Санкт-Петербурге: выбор ритуальных услуг

16:35 29.09.2021

Похороны в любую семью приносят если не скорбь и горе, так по крайней мере заботы и переживания.

Особенно если это касается такого большого города как Санкт-Петербург. Со смертью ведь приходится сталкиваться не только пожилым людям, которые порой ожидают ее как избавителя от старческих болезней, но и молодежи. В любом случае родственникам нужно успеть за короткое время решить много вопросов. И вот здесь надо подумать о том, чтобы обратиться за помощью в Городскую Ритуальную Службу.

Что делаем в первую очередь?

Готовиться к похоронам необходимо сразу, как появятся подозрения, что близкого человека нет в живых. Нужно получить свидетельство о смерти, поэтому выполняются следующие действия:

- вызывается врач, чтобы он на бумаге установил факт летального исхода;

- делается звонок в полицию, так как понадобится и протокол осмотра тела;

- готовятся документы, пока приедут эти специалисты;

- решается вопрос относительно доставки покойника в морг.

Такие действия касаются ситуации, если человек умирает в домашних условиях. Ведь смерть может настигнуть на работе, в магазине или городском транспорте, во время отдыха на природе, в больнице. Тогда первые действия будут отличаться. Но в любом случае нужно забирать покойника из морга и готовиться к проведению похорон. Что нужно будет сделать?

Подготовка к похоронам

В первую очередь нужно еще определиться с выбором метода проведения захоронения. Сегодня в Санкт-Петербурге предлагается как погребение на кладбище, так и кремация. Первый способ является более популярным, поэтому решается несколько важных вопросов.

1. Какие документы и где необходимо оформлять?

2. На каком кладбище удастся быстрее получить участок?

3. Кому лучше доверить подготовку ямы под могилу?

4. Что понадобится покупать для процедуры погребения?

А дальше уже идет процедура, которую принято называть панихидой. Здесь с умершим прощаются родственники, друзья, соседи. Кто-то произносит речь. И уже после этого процессия отправляется на кладбище. Для этого необходимо заказать как катафалк, так и автобус.

Если не все, так по крайней мере некоторые услуги выгоднее всего заказывать в Городской Ритуальной Службе. Там работают опытные специалисты, которые хорошо разбираются во всех вопросах, связанных с организацией траурного мероприятия. Связаться с этой компанией удобно через ее сайт spbgorritual.ru, где предлагается и номер телефона 8 (812) 500-35-33, работающий в круглосуточном режиме. Здесь всегда можно заказать недорого не только ритуальные услуги, но и похороны "под ключ". Чтобы не ездить по городу в поисках недорогого гроба и других траурных атрибутов, это также лучше покупать с помощью указанного сервиса.

