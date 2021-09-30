17:07 30.09.2021

Все больше современных жителей мегаполисов мечтают о тихой и спокойной жизни вдали от города.

А некоторые из них даже успели построить собственный дом и оценить все прелести загородной жизни. Компания Zelinski Group занимается строительством домов «под ключ» и предоставляет полный спектр других строительных услуг.

Что такое дом «под ключ»

Строительство дома «под ключ» - востребованная услуга, заключающаяся в выполнении всех задач, связанных со строительством объекта, силами одной компании.

Предлагая заказчикам услугу «под ключ», компания-застройщик берет на себя обязательства по выполнению следующих видов работ:

Разработка проектной документации. Подготовка и согласование в соответствующих структурах всех документов, необходимых для строительства объекта. Привязка проекта к рельефу конкретного земельного участка. Заливка фундамента. Возведение коробки и несущих конструкций постройки. Монтаж кровли. Монтаж перегородок, дверных и оконных блоков. Отделочные работы снаружи и внутри дома. Дизайн-проект и ремонт.

Само понятие «дом под ключ» означает, что владельцы смогут получить ключи и заехать в свое новое жилище сразу же по окончании работ компании-застройщика.

Преимущества строительства дома «под ключ»

Преимущества:

1. Составление договора. Сотрудничество клиента и застройщика начинается с подписания договора. В этом документе подробно прописаны все условия предоставления услуги, а также права и обязательства сторон.

2. Оптимизация сроков строительства. Дом «под ключ» возводится всегда быстрее, чем дома, построенные разными бригадами. Заказчику не приходится тратить время на поиск новой бригады работников после того, как предыдущая бригада закончит свой этап. Компания может вести несколько работ параллельно с другими, что также экономит время.

3. Доступная стоимость. Комплексное строительство стоит всегда дешевле.

Высокое качество работ. Так как дом строит одна компания, то именно ей придется отвечать, если жилье не будет соответствовать современным нормам строительства.

4. Возможность посмотреть на уже готовые объекты, построенные данной компанией. Как правило, строительные фирмы предлагают своим клиентам совершить экскурсию на уже готовые объекты, возведенные их сотрудниками «под ключ». Поэтому покупателю проще сделать правильный выбор.

Информационная поддержка: https://zelinski.ua/.