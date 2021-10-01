13:14 1.10.2021

Естественно, выгоду нужно искать всегда.

Это называется разумной экономией. Действительно, гораздо приятнее, когда можно приобрести товар на несколько процентов дешевле первоначальной стоимости. В этой статье мы расскажем как сэкономить на покупках с помощью промокодов и купонов на примере сайта https://promokod.guru/

Что такое промокод

Для того, чтобы начать рассуждать на эту тему, необходимо дать определение промокоду. Под промокодом подразумевается некий набор букв и цифр, с помощью которого появляется возможность приобрести товар по сниженной цене, со скидкой. Примерно промокод выглядит следующим образом - d21ay64temne3

Промокоды предоставляются клиентам бесплатно, и нужно они для того, чтобы привлечь как можно больше потенциальных клиентов и чтобы порадовать старых. Промокоды могут быть одноразовыми, могут быть многоразовыми. Также, промокоды можно активировать при каком-то условии: например, если чек составляет определенную сумму.

Чем отличается промокод от купона на скидку? Действительно, промокод и купон являются верными инструментами, с помощью которых можно сэкономить на покупках. Однако, скидочные купоны в основном предоставляются за денежный эквивалент. Например, вы покупаете продукцию за сто рублей, и получаете купон на поход в кинотеатр. Также, купоны действуют зачастую в реальном режиме, и не распространяются на онлайн-магазины.

Зачем нужны промокоды

Как говорилось ранее, промокоды позволяют сэкономить на покупках, используются они в момент оплаты. Действие промокода распространяется не только на покупку какой-либо продукции (одежда, мебель, товары для дома и так далее), но и на иные приобретения – билеты, оплата проезда, бронь отелей и другое

Принцип работы промокодов

1. Найдите промокод;

2. Скопируйте комбинацию из цифр и букв и введите в специальную строку;

3. Произойдет пересчет суммы, а экономия может составить до пятидесяти процентов.

