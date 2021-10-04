Особенности можжевельника: все, что нужно знать

У многих людей есть свои загородные участки.

 Хвойные деревья идеально вписываются в любой ландшафтный интерьер. Но рано или поздно у садоводов возникает вопрос: «Как грамотно посадить то или иное растение?» В этой статье мы поговорим о можжевельниках.Коллекция можжевельников представлена на сайте питомник декоративных культур «Южный», ознакомиться с ней можно по ссылке.

 Почему можжевельник – это идеальное ландшафтное решение

Хвойные культуры многообразны, и больший интерес представляет собой можжевельник, который способен украсить любой загородный участок своей красотой, мягкой и пышной хвоей и достаточно небольшими размерами. Так же, можжевельник – это растение, обладающее богатым спектром целебных свойств. Например, аромат дерева содержит в себе огромное количество активных фитонцидов, которые способы убить уничтожить любые негативные проявления микрофлоры – вирусные инфекции в радиусе пятидесяти метров от любого ближнего растения. Кстати, если у человека наблюдаются проблемы со сном, достаточно посадить можжевельник рядом со спальней и спать с открытым окном. Проблемы со сном исчезнут моментально, ведь он успокаивает нервную систему и помогает снять головные боли.
Еще одно преимущество можжевельников заключается в их дымоустойчивых свойствах. Они с легкостью поглощают выхлопные газы и выбросы.

Особенности можжевельников

Классифицируются можжевельники по некоторым параметрам:
Размер;
Форма.

Выделяются кустарниковые, древовидные, колонновидные, высокорослые и низкорослые можжевельники. Самые основные виды можжевельников:

1. Горизонтальные;
2. Обыкновенные;
3. Чешуйчатые;
4. Казацкие;
5. Китайские;
6. Виргинские;
7. Скальные.

На участке посадить можжевельник можно в любое время года. Но самым благоприятным моментом все-таки является ранняя весна. Чтобы это хвойное растение выросло полноценным и здоровым, ему нужно много света, в этом случае хвойная крона будет упругой, яркой и красочной, особенно если это касается золотистого, синего, голубого и изумрудного сортов можжевельника. Если же вы находитесь в месте, где наблюдается недостаток солнца, стоит рассмотреть можжевельник обыкновенный, ведь именно этот вид спокойно может расти в полутени.

Можжевеловым культурам нужен рыхлый грунт, а посадочная яма должна быть объемом, превышающим в 3-4 раза земляной кoм вынутoгo из горшка растения.

Так как можжевельник достаточно засухоустройчивое растение, поливать взрослый куст можно раз в месяц. Но молодые растения требуют постоянного (еженедельного) полива первые 3 года.
 

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