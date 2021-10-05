Лечение тревожного расстройства

14:18 5.10.2021

Тревожное расстройство - патологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает беспокойство по поводу каких-либо обстоятельств его жизни.

Симптомы тревожного расстройства

Тревожное расстройство - патологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает беспокойство по поводу каких-либо обстоятельств его жизни. Симптомы тревожного расстройства зависят от формы заболевания:

Паническая атака - приступ беспричинного страха. Может сопровождаться повышением артериального давления, тахикардией, одышкой, потливостью, тошнотой, рвотой. При этом тревога не пропорциональна реальной угрозе или вовсе не связана с ней.

- приступ беспричинного страха. Может сопровождаться повышением артериального давления, тахикардией, одышкой, потливостью, тошнотой, рвотой. При этом тревога не пропорциональна реальной угрозе или вовсе не связана с ней. Обсессивно-компульсивное расстройство - одержимость навязчивой идеей, мыслью или ощущением. Проявляется в серии повторяющихся действий, прервать которые больной не в силах. Например, в постоянном мытье рук из-за боязни микробов.

- одержимость навязчивой идеей, мыслью или ощущением. Проявляется в серии повторяющихся действий, прервать которые больной не в силах. Например, в постоянном мытье рук из-за боязни микробов. Социальное тревожное расстройство - мешает человеку находиться среди других людей. При обострении больной перестает выходить из дома.

- мешает человеку находиться среди других людей. При обострении больной перестает выходить из дома. Посттравматические стрессовые расстройства связаны с пережитыми тяжелыми ситуациями. Человек не может избавиться от страшных воспоминаний. Они постоянно преследуют его, заставляя испытывать беспомощность и ужас.

Причины тревожного расстройства

Признаки тревожного расстройства чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Спровоцировать патологию могут следующие причины:

Генетические особенности психики (акцентуированный тип личности). Проявляется у людей с меланхолическим складом характера, склонных к преувеличению;

Поведенческие механизмы, связанные с повышенной требовательностью к себе, отсутствием уверенности, заниженной самооценкой. Беспокойство, внутреннее напряжение возникает из-за любой, самой незначительной неудачи;

Психические травмы - пребывание на грани жизни и смерти, утрата близких, участие в военных событиях;

Хронический стресс из-за некомфортной обстановки на работе и дома, болезни близких, финансовых трудностей;

Прием или резкая отмена психотропных веществ;

Различные виды зависимости - алкогольная, наркотическая, игровая;

Психические расстройства и заболевания - депрессия, неврастения, шизофрения.

Как лечат тревожное расстройство в частной психиатрической клинике доктора Шурова

Многие пациенты избегают обращения к врачу из-за боязни огласки диагноза. Психиатрический центр доктора Шурова оказывает помощь при тревожном расстройстве на анонимной основе.

На первичной консультации психиатр проводит диагностику состояния пациента. При этом используют клиническое интервью или опросник для самостоятельной оценки тревожности. Его заполняют несколько раз через некоторые промежутки времени. Такой подход позволяет больному пронаблюдать за динамикой собственного состояния и эффектом от терапии.

Выбор оптимальной тактики лечения тревожного расстройства определяется формой и тяжестью заболевания. При панических атаках основной задачей терапии является снижение частоты приступов, уменьшение остроты панических ощущений. При агорафобии пациенту предстоит справиться с боязнью общественных мест. Лечение генерализованной формы тревожного расстройства помогает уменьшить беспокойство и чувство напряженности.

Эффективным методом борьбы с заболеванием, который используется в психиатрической клинике, является когнитивно-поведенческая терапия. Обычно ее дополняют медикаментозным воздействием антидепрессантами и успокоительными средствами. Комплексный подход к проблеме позволяет успешно справляться с патологией.