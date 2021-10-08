Стоит ли приобретать шкаф под заказ?

17:44 8.10.2021

Для любого помещения, безусловно, важен интерьер.

Чтобы сделать дизайн квартиры неповторимым, стоит задуматься об изготовлении мебели на заказ. В этой статье мы поговорим про необходимость покупки шкафов купе на заказ по индивидуальным проектам на примере мебельной фабрики «AAAmebel».

Чем занимается компания «AAAmebel»?

Данная мебельная фабрика специализируется на изготовлении мебели, в частности, шкафов под заказ в Москве. Именно наличие важных производственных инструментов – собственные цеха, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты – являются гарантией качества и создания мебельной утвари различных габаритов и форм. Мебель должна быть не только с эстетической стороны радовать глаз, но и быть удобной, функциональной. Неважно в какой комнате располагать мебель, главное – подобрать идеальное изделие. И поможет в этом именно мебель на заказ по моим размерам.

Клиенты получают возможность получить качественный эскиз будущей конструкции, выполненный профессиональными дизайнерами, гуру своего дела. Шкаф можно выбрать любого стиля – от классического до авангарда. Достаточно связаться по телефону с мебельной фабрикой, договориться о прибытие замерщика.

Ассортимент шкафов

Как говорилось ранее, мебельная фабрика занимается изготовлением любых шкафов. Если требуется конкретика, можете ознакомиться со списком предлагаемых модификацией шкафов:

Дизайнерский; Распашный; гардеробный; встроенный; двухстворчатый; радиусный; трехдверный; угловый; Шкаф-купе под заказ.

Преимущества покупки шкафа под заказ

Существует огромное количество плюсов персонального заказа. Долго не думая, можно привести в аргумент «за» следующие пункты:

1. Вы подберете шкаф, который идеально бы вписывался в интерьер вашего дома.

2. Вы имеете в своем распоряжении уникальную и неповторимую вещь, что может придать пространству комнаты безупречный стиль;

3. Шкафы под заказ – это возможность собрать шкаф по потребностям. То есть, на стадии разработки эскиза, вы высказываете свои предпочтения – это могут быть желаемое количество полок, ящиков, наличие подсветки и так далее.

4. Как показывает практика, покупка шкафа в условиях персонального заказа обойдется клиенту дешевле, чем приобретение брендового шкафа. При этом, вы получаете более функциональную модель, удовлетворяющую все ваши потребности.

