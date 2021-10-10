Ретинол в косметике - как он работает?

15:57 10.10.2021

Что такое ретинол?

Ретинол является основной формой витамина А, а также наиболее широко используемым ретиноидом (ретиноиды определяются как все производные витамина А - как натуральный, так и синтетический ретинол). Ретинол вместе с другими производными этого витамина относится к биологически активным органическим соединениям.

Сам витамин А часто называют витамином роста, потому что он играет важную роль в созревании, дифференцировке и развитии репродуктивных клеток, а также влияет на пролиферацию эпителиальных клеток. Прямым предшественником витамина А является -каротин, который в печени превращается в витамин А и оттуда транспортируется в клетки организма. Ретинол - экзогенное соединение. Это означает, что он должен поступать в организм «извне», например, с пищей. Источником неактивного провитамина А, то есть -каротина, являются:

яичные желтки;

овощи, такие как морковь, шпинат, салат, тыква, брокколи, зеленый горошек;

фрукты - дыни, апельсины;

молоко, рыба, сыр в виде эфиров производного ретинола.

Как дефицит витамина А (гиповитаминоз), так и его избыток (гипервитаминоз) могут привести к многочисленным заболеваниям.

Ретинол - использование и действие в косметике

Витамин А (ретионол) и его производные - одно из самых популярных химических соединений, используемых в косметических средствах, как для повседневного домашнего ухода, так и в профессиональной косметике, используемой в косметических и дерматологических салонах. Производные витамина А, как и сам витамин А, характеризуются довольно хорошей растворимостью в жирах, а это значит, что они хорошо проникают в роговой слой.

Витамин А часто используется в антивозрастных препаратах, поскольку он улучшает эластичность кожи и уменьшает морщины. Он отвечает за разрастание (размножение) кератиноцитов и фибробластов, которые определяют надлежащее натяжение и упругость кожи, а также значительно увеличивает выработку коллагеновых волокон. Использование ретинола приводит к утолщению эпидермиса.

Еще одно применение витамина А в косметике связано с уменьшением пигментных изменений. Он эффективно заживляет поврежденные фрагменты кожи, в основном за счет возможности воздействия на функции меланоцитов (пигментных клеток) и подавления транспорта меланина к кератиноцитам.

Многие применения витамина А включают лечение прыщей и связанных с ними изменений. Здесь существенное влияние оказывает действие ретиноидов на пролиферацию и дифференцировку клеток. Производные витамина А, содержащиеся в косметических средствах против угрей, ускоряют отшелушивание ороговевших клеток и, таким образом, ускоряют обмен внешних слоев эпидермиса. Они обладают противовоспалительными свойствами, способностью регулировать себостатик и кожный жир, а также уменьшают чрезмерную кожную себорею.

Внешние ретиноиды также работают против псориаза. Они нормализуют процессы обновления эпидермиса - при слишком интенсивном делении клеток в эпидермисе, оказывая тормозящее действие, а при слишком медленном процессе - увеличивают скорость деления. Также они благотворно влияют на иммунную систему.

Косметика с ретинолом

В косметике ретинол присутствует в различных концентрациях. Например, его содержание в препаратах ZO Skin Health by Zein Obagi кремы с ретинолом 1%, 0,5% и 0,25%. Более высокие концентрации можно использовать только в косметических средствах, используемых в профессиональных салонах красоты.

На начальном этапе использования косметики с ретинолом следует начинать с более низких концентраций и постепенно привыкать к изменениям кожи. Первыми результатами использования ретинола могут стать раздражение и сухость, а кожа начнет шелушиться. До привыкания к цвету лица следует использовать препараты ретинола 2–3 раза в неделю и обеспечить надлежащее увлажнение кожи. Нужно помнить о высокой защите от солнца (spf50), потому что витамин A является светочувствительным веществом и может вызывать обесцвечивание в случае недостаточной защиты от солнца.

Дальнейшие этапы терапии ретинолом улучшают состояние более глубоких слоев. В результате увеличивается количество фибробластов, увеличивается выработка коллагена и эластина, улучшаются структура и функционирование живого слоя кожи. Через несколько месяцев использования косметических средств кожа становится более упругой и эластичной, а морщины немного разглаживаются. Также улучшается увлажнение кожи, а значит, и ее внешний вид.

Ретиноиды при беременности

Препараты, содержащие ретинол, категорически противопоказаны при беременности и кормлении грудью. Было доказано, что ретинол может проникать в кровоток. Использование ретинола во время беременности может вызвать серьезные нарушения развития плода, такие как гидроцефалия, микроцефалия, пороки развития наружного уха, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Именно поэтому так важно соблюдать рекомендации по применению ретионола при беременности и при планировании потомства. Однако, это касается лекарственных средств применяемых внутрь, а использование препаратов, как например, крем от Обаджи содержащий 0,5% ретинола будет безопасен в использовании и приведет к необходимому терапевтическому эффекту.

В любом случае, перед использованием препаратов космецевтики, содержащей ретинол, необходима консультация специалиста!

Источник: https://nkskin.ru