"Русская реклама" - информационный онлайн портал для иммигрантов из России

17:57 11.10.2021

Иммиграция в другую страну требует определенного мужества, и, порой, максимально непросто понимать, что ты остался один на один с совершенно иным обществом.

В период адаптации, человек сталкивается с множеством проблем и нюансов, в первую очередь – неполное знание языка. Чтобы как-то упростить жизнь иммигранта, создаются определенные ресурсные порталы, на которых информация переведена с государственного языка. В этой статье мы поговорим про информационный портал «Русская реклама»



Что такое «Русская реклама»?

Новостной портал «Русская реклама» - это информационный портал, и, пожалуй, самая обширная доска объявлений в Нью-Йорке, базирующаяся на публикации новостей со всех Соединенных Штатов Америки на русском языке. Команда специалистов занимается поддержанием сайта с помощью отслеживания инфоповодов различных американских информационных агенств и СМИ. Читателям предоставляются в пользование всевозможные объявления по типу: долгосрочная аренда квартир , вызов врача на дом, клининговые услуги и так далее. То есть, «Русская реклама» занимается не только новостными сводками и их переводом, но и помогает тысячи русскоговорящим людям удовлетворить все свои запросы.

Более подробно про новостной портал «Русской рекламы»