"Русская реклама" - информационный онлайн портал для иммигрантов из России
В период адаптации, человек сталкивается с множеством проблем и нюансов, в первую очередь – неполное знание языка. Чтобы как-то упростить жизнь иммигранта, создаются определенные ресурсные порталы, на которых информация переведена с государственного языка. В этой статье мы поговорим про информационный портал «Русская реклама»
Что такое «Русская реклама»?
Новостной портал «Русская реклама» - это информационный портал, и, пожалуй, самая обширная доска объявлений в Нью-Йорке, базирующаяся на публикации новостей со всех Соединенных Штатов Америки на русском языке. Команда специалистов занимается поддержанием сайта с помощью отслеживания инфоповодов различных американских информационных агенств и СМИ. Читателям предоставляются в пользование всевозможные объявления по типу:
Более подробно про новостной портал «Русской рекламы»
1. Интернет-ресурс публикует только самые актуальные новости в политической, культурной, спортивной, экономической сферах жизни США. На портале есть множество разделов, где освещаются новости со всего мира, есть раздел, в котором освещены новости США, конкретно – Нью-Йорка. Благодаря удобному интерфейсу, пользователи с легкостью смогут найти то материал, который будет не только интересным, но и полезным.
2. Помимо новостей, на портале можно найти работу, например,
3. Портал предлагает читателю ознакомиться со статьями на интересующие многих темы – жизнь в иммиграции, культурные места, сводка спортивных мероприятий, гиды по известным ресторанам, кофейням, клубам, фитнес-центрам и так далее. Таким образом, человек любого социального статуса, пола и возраста сможет найти то, что будет по душе.
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