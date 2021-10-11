"Русская реклама" - информационный онлайн портал для иммигрантов из России

Иммиграция в другую страну требует определенного мужества, и, порой, максимально непросто понимать, что ты остался один на один с совершенно иным обществом.

 В период адаптации, человек сталкивается с множеством проблем и нюансов, в первую очередь – неполное знание языка. Чтобы как-то упростить жизнь иммигранта, создаются определенные ресурсные порталы, на которых информация переведена с государственного языка. В этой статье мы поговорим про информационный портал «Русская реклама»


Что такое «Русская реклама»?

Новостной портал «Русская реклама» - это информационный портал, и, пожалуй, самая обширная доска объявлений в Нью-Йорке, базирующаяся на публикации новостей со всех Соединенных Штатов Америки на русском языке. Команда специалистов занимается поддержанием сайта с помощью отслеживания инфоповодов различных американских информационных агенств и СМИ. Читателям предоставляются в пользование всевозможные объявления по типу: долгосрочная аренда квартир, вызов врача на дом, клининговые услуги и так далее. То есть, «Русская реклама» занимается не только новостными сводками и их переводом, но и помогает тысячи русскоговорящим людям удовлетворить все свои запросы.

Более подробно про новостной портал «Русской рекламы»

1. Интернет-ресурс публикует только самые актуальные новости в политической, культурной, спортивной, экономической сферах жизни США. На портале есть множество разделов, где освещаются новости со всего мира, есть раздел, в котором освещены новости США, конкретно – Нью-Йорка. Благодаря удобному интерфейсу, пользователи с легкостью смогут найти то материал, который будет не только интересным, но и полезным.
2. Помимо новостей, на портале можно найти работу, например, вакансии няни достаточно популярны для жителей Нью-Йорка. Двадцать разделов сайта охватывают несколько тысяч объявлений о самых разнообразных товарах и услугах, включая аренду и продажу недвижимости, автомобилей и яхт, медицинские, оздоровительные и косметологические услуги, предложения о трудоустройстве и знакомствах.
3. Портал предлагает читателю ознакомиться со статьями на интересующие многих темы – жизнь в иммиграции, культурные места, сводка спортивных мероприятий, гиды по известным ресторанам, кофейням, клубам, фитнес-центрам и так далее. Таким образом, человек любого социального статуса, пола и возраста сможет найти то, что будет по душе.
 

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