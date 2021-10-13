Топ-5 советов по уходу за кистями для макияжа

14:29 13.10.2021

Любой визажист знает, что за любым инструментом необходимо ухаживать.

Особенно это касается кисточек для глаз. В этой статье мы дадим несколько советом по уходу за косметическими кистями.

Топ-5 советов по уходу за профессиональными кистями для макияжа

Всем известный факт, что профессиональная косметика, в том числе, профессиональные косметические средства стоят достаточно дорого. Это заслуженные цены, ведь такие вещи прослужат владельцу долгое время. Для того, что максимально увеличить эксплуатационные характеристики того или предмета для макияжа, нужно уделить внимание уходу. Ниже будут предоставлены советы, которые помогут Вам увеличить срок службы кистей:

1. Если вы используете кисти для жидких средств, их необходимо очищать после каждой процедуры. Проблема в том, что кисточки, предназначенные для жидких текстур, таких как тональный крем, консилер и хайлатер, являются рассадников нежелательных микробов. Они, в свою очередь, становятся причиной возникновения акне. Такие кисти нужно очищать после каждого применения.

2. Не забывайте об экспресс-очищении кисти. Необязательно после каждого использования промывать их шампунем или водой, достаточно приобрести специальные салфетки и спреи, предназначенные для быстрого очищения кисти. Можно использовать специальные салфетки, абсорбирующие грязь, они подходят для любого ворса;

3. Очистка кисти должна быть бережной, лучше всего, если вода не будет затекать в ферулу;

4. Помните, что каждый тип ворса имеет свой способ ухода. Например, если речь идет об очищении инструмента с натуральным ворсом, можно использовать обычный шампунь для волос. Если же у вас кисть из козьего ворса, лучше выбрать кондиционер, так как после он смягчает щетинки. Это увеличивает срок эксплуатации. Искусственный ворс можно очищать с помощью более агрессивных чистящих средств – мыло.

5. Кисти нужно просушивать в хорошо проветриваемых помещениях, при этом, пользоваться вспомогательными элементами по типу фена запрещается. Сушка кистей феном портит ворс.