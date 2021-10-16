Как выбрать кресло для руководителя?

15:40 16.10.2021

Вы хотите порадовать начальство и не знаете какой подарок выбрать?

Ответ есть – рассмотрите вариант с креслом руководителя. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выбрать кресло для руководителя.

Какие существуют виды кресел

Кресла бывают абсолютно разные, и отличаются они друг от друга по нескольким моментам – тип каркаса и обивки, конструкционные особенности и дизайн, функциональные опции и так далее. Обычно в каркас входят следующие материалы – металл, пластик, натуральное дерево. Обивка может быть сделана из кожи, экокожи, текстиля и других современных материалов.

Наличие дополнительных опций

Любое кресло может быть простым и скромным, а может иметь ряд особенностей. Можно выделить следующие:

1. Функция массажа;

2. Функция поддержки поясницы;

3. Возможность регулировать кресло вручную;

4. Определенный механизм качения;

5. Опциональная помощь при подъеме.

Основные советы по выбору кресла для руководителя

Для многих людей, основной критерий выбора упирается в денежный вопрос. Многие ошибочно предполагают, что чем дороже устройство, тем оно лучше. Однако, в любом денежном диапазоне можно найти подходящую и хорошую модель.

Ниже представлены критерии, на которые стоит обращать внимания при выборе кресла

1. Из чего сделано кресло – качество материалов изготовления и обивки;

2. Эргономические свойства;

3. Функциональные свойства и наличие дополнительных опций;

4. Наличие ортопедических свойств. Некоторые кресла способны учитывать анатомию человеку, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательную систему. В следствие этого, у человека-владельца кресла не будут наблюдаться симптомы преждевременной усталости, боли в районе поясницы и шеи, искривления осанки и так далее;

5. Дизайнерское решение. Обращайте внимание на интерьер кабинета, чтобы кресло не нарушало целостность картины комнаты, а, наоборот, украшало пространство.

