Как выбрать кресло для руководителя?

Вы хотите порадовать начальство и не знаете какой подарок выбрать?

 Ответ есть – рассмотрите вариант с креслом руководителя. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выбрать кресло для руководителя.

Какие существуют виды кресел

Кресла бывают абсолютно разные, и отличаются они друг от друга по нескольким моментам – тип каркаса и обивки, конструкционные особенности и дизайн, функциональные опции и так далее. Обычно в каркас входят следующие материалы – металл, пластик, натуральное дерево. Обивка может быть сделана из кожи, экокожи, текстиля и других современных материалов.

Наличие дополнительных опций

Любое кресло может быть простым и скромным, а может иметь ряд особенностей. Можно выделить следующие:
1. Функция массажа;
2. Функция поддержки поясницы;
3. Возможность регулировать кресло вручную;
4. Определенный механизм качения;
5. Опциональная помощь при подъеме.

Основные советы по выбору кресла для руководителя

Для многих людей, основной критерий выбора упирается в денежный вопрос. Многие ошибочно предполагают, что чем дороже устройство, тем оно лучше. Однако, в любом денежном диапазоне можно найти подходящую и хорошую модель.

Ниже представлены критерии, на которые стоит обращать внимания при выборе кресла

1. Из чего сделано кресло – качество материалов изготовления и обивки;
2. Эргономические свойства;
3. Функциональные свойства и наличие дополнительных опций;
4. Наличие ортопедических свойств. Некоторые кресла способны учитывать анатомию человеку, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательную систему. В следствие этого, у человека-владельца кресла не будут наблюдаться симптомы преждевременной усталости, боли в районе поясницы и шеи, искривления осанки и так далее;
5. Дизайнерское решение. Обращайте внимание на интерьер кабинета, чтобы кресло не нарушало целостность картины комнаты, а, наоборот, украшало пространство.
 

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