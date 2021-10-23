Качественные ритуальные услуги в Москве

Когда человек сталкивается со смертью близкого, он обычно не понимает, как нужно правильно и быстро всё организовать, какие документы собрать, с чего начинать, что покупать и к кому обращаться.

Часто недобросовестные компании, пользуясь людским горем, назойливо впаривают втридорога свои услуги, не всегда качественные, а иногда и просто «кидают».

Здесь очень важно, чтобы кто-то знающий и сопереживающий чужому несчастью, взял на себя ответственность за пунктуальное соблюдение всех рутинных процедур неприятного обряда.

Именно поэтому и была создана ООО "ГРС УТРАТА", которая обеспечивает уважительные проводы в последний путь человека любого достатка и статуса.

Телефон службы работает круглосуточно, после звонка дежурные специалисты приедут без промедления по любому адресу в г. Москве.

Существует 2 способа организации похорон — погребение и кремация. В зависимости от того, какой выберут родственники, зависит и план дальнейших действий, и окончательная стоимость. В любом случае цена рассчитывается до заключения договора и после уже не меняется.

Пенсионерам, не работавшим на момент смерти, все услуги оказываются бесплатно, за счет федерального бюджета.

В план похорон с традиционным погребением входят услуги:

Перевозка тела в морг катафальным транспортом.
Помощь в подборе и получении места на действующем кладбище.
Вынос гроба опытными и сильными грузчиками, одетыми в соответствующую моменту траурную одежду.
Организация прощания и церемонии захоронения.

План похорон с кремацией — это:
 

  • Перевозка тела в морг спецтранспортом.
  • Заключение договора с крематорием.
  • Организация прощания и процедуры придания тела огню.
  • Помощь в проведении захоронения урны с прахом на территории кладбища или аренда ячейки в колумбарии.


Ритуальная Служба поможет оперативно собрать все необходимые документы и получить пособия и выплаты.

Часто многие просто не знают, что государство выдает единовременные денежные компенсации организаторам траурного обряда, но для этого требуется получить справку нужного образца.

При погребении на кладбище необходимо предъявить справку о смерти и Гербовое свидетельство.

При кремации к основным документам требуется дополнительная справка из полиции о ненасильственной смерти, без которой ни один крематорий не возьмется за организацию церемонии.

Помимо основных, компания оказывает и дополнительные услуги, такие как:

  • бальзамирование тела;
  • проведение похорон и прощания согласно религиозной принадлежности усопшего;
  • помощь в покупке ритуальных товаров по минимальной цене;
  • дезинфекция помещения, в котором находился умерший;
  • перезахоронение тела или урны с прахом в случае необходимости;
  • подбор места для траурных поминок.


С ритуальной службой ООО "ГРС УТРАТА" вы можете быть уверены, что похороны близкого человека пройдут достойно и деликатно вне зависимости от стоимости. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайте https://utrata.ru/.
 

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