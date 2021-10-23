Качественные ритуальные услуги в Москве
Часто недобросовестные компании, пользуясь людским горем, назойливо впаривают втридорога свои услуги, не всегда качественные, а иногда и просто «кидают».
Здесь очень важно, чтобы кто-то знающий и сопереживающий чужому несчастью, взял на себя ответственность за пунктуальное соблюдение всех рутинных процедур неприятного обряда.
Именно поэтому и была создана ООО "ГРС УТРАТА", которая обеспечивает уважительные проводы в последний путь человека любого достатка и статуса.
Телефон службы работает круглосуточно, после звонка дежурные специалисты приедут без промедления по любому адресу в г. Москве.
Существует 2 способа организации похорон — погребение и кремация. В зависимости от того, какой выберут родственники, зависит и план дальнейших действий, и окончательная стоимость. В любом случае цена рассчитывается до заключения договора и после уже не меняется.
Пенсионерам, не работавшим на момент смерти, все услуги оказываются бесплатно, за счет федерального бюджета.
В план похорон с традиционным погребением входят услуги:
Перевозка тела в морг катафальным транспортом.
Помощь в подборе и получении места на действующем кладбище.
Вынос гроба опытными и сильными грузчиками, одетыми в соответствующую моменту траурную одежду.
Организация прощания и церемонии захоронения.
План похорон с кремацией — это:
- Перевозка тела в морг спецтранспортом.
- Заключение договора с крематорием.
- Организация прощания и процедуры придания тела огню.
- Помощь в проведении захоронения урны с прахом на территории кладбища или аренда ячейки в колумбарии.
Ритуальная Служба поможет оперативно собрать все необходимые документы и получить пособия и выплаты.
Часто многие просто не знают, что государство выдает единовременные денежные компенсации организаторам траурного обряда, но для этого требуется получить справку нужного образца.
При погребении на кладбище необходимо предъявить справку о смерти и Гербовое свидетельство.
При кремации к основным документам требуется дополнительная справка из полиции о ненасильственной смерти, без которой ни один крематорий не возьмется за организацию церемонии.
Помимо основных, компания оказывает и дополнительные услуги, такие как:
- бальзамирование тела;
- проведение похорон и прощания согласно религиозной принадлежности усопшего;
- помощь в покупке ритуальных товаров по минимальной цене;
- дезинфекция помещения, в котором находился умерший;
- перезахоронение тела или урны с прахом в случае необходимости;
- подбор места для траурных поминок.
С ритуальной службой ООО "ГРС УТРАТА" вы можете быть уверены, что похороны близкого человека пройдут достойно и деликатно вне зависимости от стоимости. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайте https://utrata.ru/.
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