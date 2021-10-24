Организация похорон в Минске: за что приходится платить?

00:57 24.10.2021

Можно по-разному относиться к немецкому философу Фридриху Ницше.

Но с его фразой все же трудно поспорить: "Многие умирают слишком поздно, а иные — слишком рано. Пока еще странным покажется учение: «Умри вовремя!»" Ведь смерть приходит без предупреждения. И никто не знает, когда ее ожидать. Родственникам больше ничего не остается, как заниматься решением всех вопросов, связанных с похоронами. И, в том числе, на чем удастся сэкономить деньги.

За что нужно платить?

При организации похорон практически за все нужно платить. Особенно когда ту или иную работу будет выполнять ритуальный агент. Но все же родственники стараются и сами что-то сделать. Правда, некоторые услуги точно не бывают бесплатными.

1. Все ритуальные товары приходится покупать.

2. Часть услуг морга являются платными.

3. Нужно обязательно заказывать катафалк.

4. Подготовка ямы на кладбище под могилу оплачивается.

На любом городском кладбище есть свои копачи. Они выполняют свою работу за деньги. Им можно заказывать как подготовку ямы, так и сам процесс погребения. А если семья выбирает кремацию, этот процесс похорон также не бесплатный. Но если сравнивать его с погребением, то обойдется он практически наполовину дешевле. С чем это связано, в чем заключается выгода такого способа похорон?

Выгода кремации

В Минске есть свой крематорий. Он единственный на всю республику, поэтому сюда порой везут покойников и из других районов. Заказывать такой вариант похорон выгодно по нескольким причинам.

1. Гроб понадобится простой, без никаких металлических или пластиковых украшений.

2. Траурные венки не нужны, так точно как и символ на могилу (крест или что-то другое).

3. Не нужно заказывать подготовку ямы на кладбище, а затем выполнять процедуру погребения.

4. Отсутствует необходимость в покупке или индивидуальном заказе памятника.

Как правило, при кремации покупается только гроб и урна для праха. Правда, если гроб простой, нужна простынка и покрывало для покойника. Но такие вещи можно постараться найти и в домашнем гардеробе.

Так как похороны в Минске обходятся дорого, надо попробовать найти такое ритуальное агентство, которое предлагает свои услуги по самым низким расценкам. Сделать это сложно, особенно когда приходится спешить. Лучшим вариантом можно назвать ООО "Похоронная служба Ритуал". Нужно только посетить сервис https://ритуал.бел и ознакомиться с каталогом. Один из разделов тут посвящен ценам. Здесь недорого предлагаются не только ритуальные услуги, но и траурные товары. Заказывать можно и похороны "под ключ".

