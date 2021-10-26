Как выбрать барный стул? Основные советы

23:19 26.10.2021

Барные стулья – это обязательный атрибут практически любого заведения общественного питания.

Они придают бару или ресторану определенное настроение, навевающее посетителю желание выпить за барной стойкой. Однако для того, чтобы правильно выбрать барные стулья, необходимо знать некоторые советы. В этой статье мы подробнее поговорим про то, как выбрать барный стул.

Барные стулья бывают абсолютно разными, и это зависит не только от формы (со спинкой, регулируемые, крутящиеся и так далее), но и от материала изготовления (деревянные, пластиковые, металлические).

Основные советы по выбору барного стула

Каждый человек, который сталкивается с таким огромным ассортиментом барных стульев, задает вопрос: «А на что обращать внимание?». Ниже будут предоставлены основные советы:

1. Обращайте внимание на высоту и габариты барного стула. В первую очередь, при определении данного параметра, нужно исходить из габаритов (ширины и длины в высоту) барной стойки;

2. Существует огромное количество видов барных стульев. И тот или иной вид имеет свои особенности. Например, барный стул в виде табуретки без спинки – это компактный вариант, который при необходимости можно задвинуть под барную стойку. Актуально для небольшого помещения. Барный же стул с высокой спинкой – эталон комфорта наравне с обычным обеденным стулом.

3. Стоит обратить внимание на конструкцию барного стула, а именно на составляющие ее элементы в виде опоры, подножки, сидения, спинки и подлокотника.

4. Как говорилось ранее, барные стулья могут быть выполнены из разных материалов, и каждый материал имеет ряд нюансов. Дерево отличается своими эксплуатационными характеристика и возможностью вписаться практически в любой интерьер (классика, кантри, скандинавский). Металлические барные стулья очень прочные, подходят для современных дизайнерских интерьеров по типу авангард, минимализм, хайтек. Барные стулья из пластика отличаются своей демократической ценой, а также вариативность дизайна.

5. Цвет барного стула играет большую роль. Опять же, все зависит от окружающего интерьера. Стулья не должны выделяться, но них можно сделать акцент, отталкиваясь от цветовой гаммы помещения. Универсальными цветами являются белый, черный, серый – они подойдут практически для любого интерьерного стиля.

6. Цена – это не показатель качества, однако, не стоит покупать слишком дешевые барные стулья, так как велика вероятность того, что они выполнены не из качественных материалов и не прослужат долго.

