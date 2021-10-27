Советы по выбору принтера для учебы

Невозможно представить учебный процесс без необходимого набора инструментов. 

Помимо покупки канцелярских принадлежностей, необходимо продумать и то, какой техникой будет пользоваться школьник или студент. Неотъемлемым атрибутом любого учащегося является принтер. В этой статье мы обсудим критерии принтера, который идеально подойдет для учебных целей.

Советы при выборе принтера

Когда мы говорим про принтер, в первую очередь необходимо понимать, что главенствующую роль играет не цена самого устройства, а цена будущих расходных материалов. В этом и есть основная загвоздка, о которой не думает большинство людей. Поэтому, обращайте внимание на цену расходных материалов.

Так как мы знаем, что в учебных заведениях большая нагрузка, школьникам и студентам приходится печать дюжину конспектов, докладов и рефератов сразу по нескольким предметам. Отсюда вывод – в среднем, ученик тратит около восьмидесяти – ста листов бумаги в месяц на печатание нужных материалов. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт принтеров Epson, нужно заранее выбрать 

Совет 1. Что лучше: пьезоэлетрический или термоструйный принтер?

Речь идет о печатающей голове, которая может быть или пьезоэлектрической (Epson, Brother), либо термоструйной (Canon , HP). Первый тип работает следующим образом – подача чернил происходит без нагрева, только за счет электрических импульсов, второй тип нагревает чернила и «выплескивает» их на бумагу.

Совет 2. Обращайте внимание на цветовое решение принтера

Например, если вы собираетесь приобретать принтер для того, чтобы печатать изображения, рассмотрите вариант печатающих устройств, обладающих более широкой палитрой цветов – от пяти и больше.

Совет 3. Какие чернила выбрать: пигментные или водные?

Модель принтера обладает определенными свойствами, а именно – к каждой модели нужны определенные чернила. Например, водная основа чернил способна быстро выгореть, а так же, она до жути боится воды, однако, водная основа дает изображению более насыщенные цвета. Пигментные чернила же более устойчивы к свету, но на выходе изображение получается не такое яркое.

Совет 4. Выбирайте печатающее устройство, у которого есть функция «Wi-Fi».

Во-первых, вы сразу избавитесь от проблемы проводного подключения, а во-вторых, этим принтером смогут воспользоваться окружающие вас люди (семья) с помощью телефона.

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