Квартирный переезд - процесс, требующий определенной подготовки

17:38 27.10.2021

Квартирный переезд – это дело достаточно энергозатратное и сложное.

Самостоятельный перевоз вещей требует наличия определенной техники, особенно, если переезд планируется в другой город. В этой статье мы поговорим про квартирные переезды на примере компании, специализирующейся на грузоперевозках в Санкт-Петербург – «Недорогие перевозки по СПБ и Ленобласти». Заказать грузоперевозку в Санкт-Петербурге можно перейдя по ссылке.

Как говорилось выше, организовать междугородний переезд – занятие не из простых, для того, чтобы сделать этот процесс максимально быстрым и удобным, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Как показывает практика, лучше заплатить один раз за услуги по квартирному переезду и получить комплексное обслуживание в виде предоставления транспорта и нужных людей, чем переплачивать каждый раз водителям и грузчикам из разных компаний.

Заказав комплексный набор услуг от компании «Недорогие перевозки по СПБ и Ленобласти», вы сможете заниматься любимыми вещами в виде планирования новоселья, выбора вещей для нового жилища, обзвона гостей, позабыв о тяготах переезда.

Преимущества использования специализированных услуг по квартирному переезду

Существует ряд плюсов, на которые невозможно не обратить внимание потенциальным клиентам, заинтересованных в быстром переезде:

1. Демократичная цена тарифов, которая ниже средней стоимости по рынку грузоперевозок. Позволить недорогой квартирный переезд по городу или в другой город сможет каждый желающий.

2. Большой автопарк. Благодаря этому, специалисты смогут подобрать для клиента оптимальный вариант ТС – от газели 3 метра до машины с рефрижератором.

3. Достаточно быстрая подача автомобиля. Можно выбрать определенный день, согласовать с оператором и записаться, можно же выбрать ускоренный вариант подачи. Под погрузку имущества заказчика подается ближайший свободный мебельный фургон нужной вместимости. После выгрузки автомобиль и грузчики отправляются не в парк, а на следующий заказ в этом же или соседнем районе.

4. Наличие надежной и новой техники. Это связано с тем, техника поддается постоянным техническим осмотром после каждого второго рейса. В связи с этим, специалисты могут выявить неисправности и в быстром порядке их устранить. От исправности ТС зависят сроки подачи, а в последствие – ваш переезд.

5. Помимо транспорта, с вами будут работать специалисты своего дела – водители, грузчики, логисты, операторы, работа которых максимально отточена и слажена. Благодаря этому, вы получаете полноценную и качественно выполненную услугу.

