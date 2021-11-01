Последняя новость: верховный суд подробно разъяснил признаки экстремизма

21:39 1.11.2021

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28 октября 2021 года состоялось заседание Пленума ВС. На заседании в режиме веб-конференции были обсуждены различные вопросы, в том числе внесены изменения в некоторые постановления по уголовным делам.

Пленум внес конкретику в описание признаков экстремизма. Уточнения позволят ввести для судов единое толкование признаков экстремистских преступлений.

Какие изменения были внесены?

Поправки касаются сразу нескольких статей Уголовного Кодекса (ст. 280, ст. 280.1 и ст. 282):

1. Гголовной ответственности подлежат публичные действия экстремистского характера. Публичными признаются выступления на митингах и собраниях, распространение печатных материалов, размещение информации соответствующего содержания в печатный или онлайн изданиях, форумах и блогах, массовая электронная рассылка и т.п);

2. В отношении виновного применяется ч.1 ст. 282 УК РФ в случае, если гражданин не более года назад привлекался к административной ответственности по ст 20.31 КоАП. При сопровождении экстремистских действий угрозами и насилием применяется ч.2 ст. 282 УК РФ (даже в случае отсутствия первичного административного наказания);

3. Уголовно наказуемым признается распространение материалов в Интернете с целью побудить других к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Также Пленум Верховного суда отметил, что высказывание суждений «использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности» уголовным преступлением не является.

*Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»

Источник Ceur.ru

