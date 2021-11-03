Виды похоронных венков: как выбрать?

Потеря близкого человека – это всегда тяжело и непросто. 

Чтобы проводить человека со спокойной душой в последний путь, нужно уделить отдельное внимание к деталям и атрибутам, одним из которых является венок. Ритуальный венок на похороны – это символ бесконечной сущности души умершего человека. В этой статье мы поговорим про символику ритуальных венков.

История

Возник ритуальный венок еще в период архаики, а именно – в Древней Греции и Древнем Риме. Им одаривали победителей боя. Благодаря появлению библейских сюжетов, венок превратился в символ скорби и печали, так как в момент распятия Иисуса Христа, на его голове находился венок из терновых прутьев. История гласит, что в более позднее время венки круглой формы стали складывать на могильные плиты павших солдат, таким образом высказывая уважение в погибшему. В последствие, венок стал незаменимым атрибутом погребальной культуры, и сейчас пользуется большой популярностью.

Какие существуют виды погребальных венков

Существует несколько классификаций венков по форме, по цвету, по количеству цветов.

1. Овальная форма символизирует защиту, и обычно такой венок принято класть на могилу или подле памятника, круглая же форма символизирует бесконечный путь человека в рай. Его принято крепить на надгробье. Бывают венки в форме сердца, они – воплощение любви. Погибшим людям, служившим на военном поприще, принято выбирать венок в виде звезды, который символизирует службу.
2. Количество цветов не является константой, число изменчиво и зависит больше от географии. Например, в постсоветском пространстве общеприняты венки с четным количеством цветков. Это символизирует следующее: один цветов для усопшего, другой для Бога. Однако, в западных странах все немного по-другому и наоборот.
3. Классическая гамма цветов – основа в зеленых тонах и цвета красных, бордовых, лиловых, черных и белых оттенков.
 

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