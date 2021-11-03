Как выбрать кофемашину для кофейни

17:32 3.11.2021

Успех кофейни зависит от трех переменных: вкусного кофе, уютной атмосферы и сервиса, ориентированного на клиентов.

Первый фактор самый важный и сложный. Чтобы приготовить ароматный и сбалансированный напиток, у бариста должны быть опыт и хорошая кофемашина.

В статье расскажем о критериях выбора кофейных машин, их устройстве и видах. После прочтения вы сможете не только говорить с консультантами на равных, но и самостоятельно купить кофемашину для кофейни.

Критерии выбора кофемашины в кофейню

Мы перечислим основные пункты, которые вы должны учесть при покупке техники для кофейни. По сути, вы сейчас ответите на вопросы, которые задаст любой продавец-консультант:

Какие предполагаются проходимость кофейни и нагрузка на машину?

Если планируете открыть заведение с большим потоком гостей, рекомендуем машину с тремя кофейными группами. На ней можно приготовить минимум в 2 раза больше чашек, чем на более компактном оборудовании. В небольшую кофейню или торговую точку можно поставить технику с одной-двумя группами.

Бариста будет только заниматься кофе или выполнять другие функции: отвечать за кассу или готовить напитки в баре? В городе есть опытные специалисты или дефицит квалифицированных бариста?

Если у сотрудника будет много обязанностей или недостаточно опыта, выбирайте суперавтоматическую машину или с функцией предсмачивания, если бюджет не рассчитан на суперавтомат. Почему рекомендуем именно эти варианты, поймете из описания ниже.

Каков бюджет на покупку?

Приобретение кофемашины — серьезная статья расходов. Если сэкономите на старте, через пару лет придется потратиться на обслуживание либо ограничитесь кофе «на троечку» и заработаете репутацию «так себе» кофейни.

Покупайте технику у производителей, которые специализируются на кофейном оборудовании, а не включали его в производство по мере расширения бизнеса. Среди брендов, которые отлично зарекомендовали себя: кофемашины La Marzocco, Victoria Arduino, Sanremo, Faema, Synesso и Eversys.

Цена хорошей машины начинается от 400 000₽, например, серия Mini от La Marzocco. Но учтите, что такую компактную технику можно поставить только в небольшие кофейные точки. Оборудование для крупного бизнеса стоит в несколько раз дороже.

Говоря о кофемашинах, мы гарантируем, что вы не переплачиваете за имя или страну изготовления, вы платите за надежную и бесперебойную работу. При правильной эксплуатации дорогая машина прослужит несколько десятилетий.

Даже если по функционалу или внешнему виду дешевая и дорогая кофемашины не различаются, отличия будут в используемых при производстве материалах. В бюджетных моделях много пластиковых деталей, которые быстро выходят из строя, и либо вы тратитесь на ремонт, либо вынуждены покупать новую технику. Известные бренды не экономят на сырье — большинство элементов делают из стали.

Если бюджет ограничен, вместо недорого инвентаря, купите REF-оборудование, то есть восстановленную машину. По качеству и характеристикам она не уступает заводским аналогам, а по деньгам значительно доступнее.

В каком стиле будет оформлена кофейня?

Клиенты пьют кофе там, где им комфортно и уютно, а за это отвечает дизайн помещения и инвентаря. Кофемашина — неотъемлемая часть обстановки, поэтому она должна красиво и гармонично вписаться.

У La Marzocco есть цветные модели, например, голубые, красные или черные. А у Synesso вообще есть функция разработки дизайна корпуса, если заказываете оборудование напрямую у фирмы.

Подготовьте ответы на перечисленные вопросы и можете идти в магазин. На что обращать внимание и какие параметры учитывать у представленного ассортемента, читайте ниже.

Как работает кофемашина

Вне зависимости от производителя и стоимости, у кофейных машин один принцип работы. Горячая вода под высоким давлением проходит сквозь таблетку с помолом. Начинается экстракция, то есть заваривание, когда высвобождаются ароматические вещества, смешиваются с водой, и получается эспрессо.

Из описания видно, что для вкусного кофе надо три фактора:

Свежий помол, желательно, чтобы зерна были высшего качества — спешелти;

Температура воды — 93°C. Если меньше, помол недоэкстрагируется, не отдаст весь вкусовой потенциал. При подаче кипятка он сгорит, напиток получится горький и с жженым привкусом.

Давление — 9 бар. При меньшем показателе, вода будет проходить через помол очень медленно, а при большем — буквально «вылетит» через рожок, и кофе не успеет завариться.

За свежесть помола и его класс отвечают бариста и владелец кофейни, за температуру воды — бойлер, за давление — помпа, то есть технические детали кофемашины. Ниже про них и расскажем.

Какой бойлер должен быть у эспрессо-машины в кофейне

Бойлер — это емкость, в которой вода подогревается и подается на кран с кипятком или паром. На рынке есть однобойлерные и многобойлерные кофемашины. Какие лучше?

Если бойлер один, температурный режим нестабилен, и нельзя гарантировать, что на выходе вы получите вкусный сбалансированный кофе. Температура в емкости достигает 110-130°C, чтобы образовывался пар. Но вода для кофейных групп подается не из бойлера, а из теплообменного стакана, который в нем находится. Стакан нагревается за счет окружающего жара.

Когда бариста готовит много порций, в бойлер все время поступает холодная вода, и она не успевает нагреваться до нужной температуры, соответственно, и в группе она будет теплой, а не горячей. И наоборот, если машиной долго не пользовались, температура воды в стакане почти достигает бойлерной. При проливе в группе польется кипяток с шипением и плевками. Таким образом, однобойлерные машины хоть и относительно дешевые, но не позволяют готовить вкусный кофе.

Этот недостаток устранили производители многобойлерных кофемашин. Первым их запатентовал итальянский бренд La Marzocco, потом ноу-хау появилось у других компаний. Особенность конструкции в том, что у каждой кофейной группы есть свой бойлер, плюс — отдельная емкость для кипятка. Это гарантирует, что температурный режим для приготовления эспрессо будет постоянным в каждой группе. В кофейню выбирайте такую кофемашину, у которой равное число бойлеров и кофейных групп.

При выборе обратите внимание, с помощью чего регулируется нагрев: прессостата или PID-контроллера. Рекомендуем модели с контроллером, потому что он более тонко реагирует на изменение температуры.

Как работает помпа в кофемашине

Благодаря помпе вода в группу подается под давлением в 9 бар. Это оптимальный показатель для экстракции. В описании некоторых моделей вы можете увидеть, что машина способна подать давление в 12 и даже 15 бар, но делать это бессмысленно. Стоит такая техника больше, однако приготовленный с ее помощью кофе не становится вкуснее.

Учитывайте не величину давления, а то, как оно подается. При 9 барах это происходит резко, и напиток получается менее сбалансированным. Производители предлагают технику, которая решает эту проблему:

Леверные кофемашины , например, коллекция Leva от La Marzocco. Бариста вручную регулирует рычаг и увеличивает или понижает давление воды в группе. Он может экспериментировать с ним в поисках лучшего эспрессо, подавать волнообразно и создавать свои вкусовые профили. Более плавный и точный способ контроля подачи воды позволяет остановить экстракцию в момент, когда большинство положительных ароматических масел уже попало в чашку, а горечь, которая извлекается последней, еще осталась в помоле. Леверная техника требует от бариста высокой квалификации, поэтому ее устанавливают в кофейнях, где работает опытный персонал.

, например, коллекция Leva от La Marzocco. Бариста вручную регулирует рычаг и увеличивает или понижает давление воды в группе. Он может экспериментировать с ним в поисках лучшего эспрессо, подавать волнообразно и создавать свои вкусовые профили. Более плавный и точный способ контроля подачи воды позволяет остановить экстракцию в момент, когда большинство положительных ароматических масел уже попало в чашку, а горечь, которая извлекается последней, еще осталась в помоле. Леверная техника требует от бариста высокой квалификации, поэтому ее устанавливают в кофейнях, где работает опытный персонал. Модели с функцией предсмачивания. В первые секунды подается давление в 3 бара, помол слегка увлажняется, что дает ему немного «раскрыться», и только потом кофе начинает завариваться. Напиток получается более мягкий и деликатный. Предсмачивание происходит автоматически, поэтому особых умений от бариста не требуется.

У кофемашин американского бренда Synesso разработана серия Hydra, где есть 4 ступени регулировки давления. Бариста программирует профиль и сохраняет рецепт.

Количество помп у кофемашин разное. Однопомповые модели относительно недорогие, но на них можно приготовить кофе только по одному рецепту. На оборудовании с несколькими помпами вы можете установить рецепт для каждой группы и готовить разные напитки одновременно.

Виды кофемашин для кофейни

По степени автоматизации эспрессо-машины делятся на 3 вида:

Полуавтоматические или по-другому, рожковые — самый популярный вариант для кофейни. Бариста вручную настраивает параметры, но в остальном его роль в заваривании кофе сведена к минимуму.

Ассортимент моделей на рынке очень большой: от дешевых в пределах 100 000₽, до премиальных, стоимостью в несколько миллионов, как, например, Strada от La Marzocco. Как цена сказывается на качестве, мы уже сказали, здесь отметим, что даже очень навороченная рожковая техника с различными дополнительными опциями не заменит хорошего бариста. Все-таки приготовление кофе — процесс, который нужно чувствовать, а не полагаться полностью на электронику.

Автоматические эспрессо-машины варят кофе по установленным параметрам. Вариант приемлем для дома, офиса или бистро, где кофейные напитки — лишь дополнение к основному меню и владельцы не делают ставку на их качестве. Если хотите готовить вкусный кофе, и тем более работаете с классом спешелти, автоматические кофемашины покупать нельзя.

эспрессо-машины варят кофе по установленным параметрам. Вариант приемлем для дома, офиса или бистро, где кофейные напитки — лишь дополнение к основному меню и владельцы не делают ставку на их качестве. Если хотите готовить вкусный кофе, и тем более работаете с классом спешелти, автоматические кофемашины покупать нельзя. Суперавтоматические почти полностью заменяют бариста: в них запрограммированы этапы его работы. Швейцарская компания Eversys — на сегодня единственный производитель суперавтоматов. При их проектировании вместе с инженерами работал Мэтт Пергер, многократный победитель мировых чемпионатов бариста. Он выступил техническим консультантом, и в результате появились кофемашины, в работе с которыми функции бариста сведены к минимуму. Но Пергер не отрицал его роли и не говорил, что с суперавтоматами бариста не нужен. По мнению чемпиона, он должен больше времени уделять гостям и приобщать их к удивительному кофейному миру.

Еще один плюс в пользу суперавтоматов — их расширенные цифровые функции. По Интернету владелец кофейни получает подробный статистический отчет о работе машины: число приготовленных чашек, запрограммированные рецепты и текущее техническое состояние оборудования. Даже находясь в другой стране, вы будете в курсе, как идет ваш бизнес, и сможете запланировать обслуживание техники с учетом бюджета и приоритетных задач.

Таким образом, если хотите, чтобы в кофейне все было по классике: хороший бариста и надежная техника — покупайте рожковую кофемашину. Предпринимателям, которые идут в ногу со временем и предпочитают электронику, рекомендуем суперавтоматические машины Eversys.

Подведем итог

Экономить на кофемашине нельзя. При покупке в приоритете должны стоять ее функционал, конструкция и производитель, а не цена. При ограничении в средствах купите восстановленную технику или возьмите ее в аренду.

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