Коротко и ясно про почтовые ящики

Согласитесь, переписки с помощью писем – это очень романтично.

 Однако, с помощью почты можно отправлять не только личные письма, но еще большое количество вещей: корреспонденцию, документы, посылки. И для того, чтобы облегчить процесс доставки той или иной почтовой продукции в жилой дом, необходимо приобрести почтовый ящик. В этой статье мы поговорим почтовые ящики от компании «Риком». Купить ящики для почты можно на официальном сайте производителя.

Немного о компании «Риком»

Компания «Риком» специализируется на разработке, производстве, продаже разных металлических конструкций и изделий. Одним из ведущих производственных направлений является изготовление почтовых ящиков для многоквартирных домой. «Риком» предлагает большой ассортимент – СПР, СПРУ, СПРО. К отличительным характеристикам относится:

Отличительные особенности моделей почтовых ящиков от "Риком"

Существует ряд особенных параметров почтовых ящиков от компании «Риком». Ниже представлены основные данные:
1. Вариативность количества секций в почтовых ящиках – от трех до десяти;
2. Наличие оптимального формата для размещения современной макулатуры (газет, журналов и так далее);
3. Глубина ящика оценивается от 96 до 186 миллиметров;
4. Определенный материал, из которого изготовлен корпус – это холоднокатаная сталь;
5. Основная цветовая гамма – светло-серые, графит, бежевые оттенки;
6. Толщина стенок конструкции составляет 0,7 миллиметров;
7. Наличие нескольких вариантов оформления задней части ящиков на выбор — со стенкой, без, с ограничительными вставками;
8. Дверца почтового ящика закреплена на одном рояльной петле;
9. Дверцы раскрываются на сто восемьдесят градусов;
10. В комплект входит качественный замок и два ключа;
11. Наличие полимерно-порошкового покрытия, которое является более стойким и долговечным. Защищает почтовый ящик от царапин и внешнего воздействия.

Многие люди задаются вопросом, как складывается цена на тот или иной почтовый ящик. На самом деле, ответ прост: все зависит от его вида и опциональной комплектации. Производитель «Риком» имеет в наличие компактные и габаритные модели с прозрачной или сплошной частью передней секции.
Например, почтовые ящики типа СПРУ – это идеальный вариант для небольших подъездов, так как они не занимают много пространства. СПР модели являются достаточно широкими, и в основном их устанавливают в холлах. Если необходимо наличие прозрачной дверцы ящика, то нужно рассмотреть модели СПРО.
 

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