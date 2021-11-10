История возникновения бренда Dr.Martens

11:35 10.11.2021

Обувь – это атрибут одежды, от которого, во многом, зависит весь наряд человека.

Она должна быть не только комфортной для носки, но и эстетически приятной. В этой статье мы поговорим про историю возникновения бренда Dr.Martens

Небольшое введение

Dr.Martens является английским брендом обуви, одежды и прочих элементов гардероба. На сегодняшний момент, этот бренд выкупила инвестиционная компания Permira. Dr.Martens называются так в честь своего создателя, который был военным врачом – Клауса Мертенса.

История возникновения бренда

Несмотря на то, что все воспринимают этот бренд английским, история возникновения берет свое начало в Германии в сороковых годах прошлого столетия. Создатель, Клаус Мертенс, работал доктором в армии Германии во время Второй Мировой Войны. Как и любое гениальное изобретение, обувь от Мертенса придумалась совершенно случайно. В 1945 году, когда Клаус путешествовал в Баварских Альпах, он ушиб лодыжку. Армейская обувь была очень неудобной, тем более, ее было максимально неудобно носить с поврежденной ногой. Как только Мертенс пошел на поправку, он модернизировал сапоги – применил мягкую кожу и мягкую подошву из шин.

Сапоги Клауса Мертенса не были популярны до того, пока создатель не повстречался со старым знакомым Гербертом Функом в 1947 году. Последний же максимально сильно заинтересовался технологией изготовления и новым утонченным дизайном моделей обуви, что оба захотели открыть совместный бизнес. Мертенс и Функ в 1947 году в городке Зеесхаупт под Мюнхеном наладили производство подошв из списанной резины немецких Luftwaffe. Кстати, остальные элементы обуви тоже делали из остатков армейской амуниции. Стельки, например, были выполнены из погон, а кожа была взята от кожаных штанов офицерской униформы. Из одной пары штанов можно было создать две пары ботинок.

Спустя десять лет, фирма разрослась настолько, что владельцы решили выйти на международный рынок. Несмотря на большую конкуренцию с английскими брендами обуви, 1 апреля 1960 года первые Dr. Martens , а именно модель под номером 1460, с 8 отверстиями для шнурков, начали производить на территории Англии.

