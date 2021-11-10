Что такое методическое пособие?

19:58 10.11.2021

Любому человеку, который посвящал определенную часть своей жизни, известно словосочетание «методическое пособие».

Но, к сожалению, не все учащиеся до конца понимают значение этого слова. В этой статье мы подробно поговорим про то, что это такое и зачем оно нужно.

Что такое учебно-методическое пособие?

Под «методичкой» подразумевается официальный источник информации в печатном виде, в котором изложены содержание и план учебной программы по той или иной университетской специальности. Чаще всего, методическое пособие широко и полно раскрывает тему или тематику одного предмета или объекта. Благодаря «методичке» оформляется большинство студенческих (и не только) научных работ по типу лабораторных исследований, контрольных, курсовых и практических работ с учетом требований и норм Министерства Образования. Учебные материалы по всем предметам школьного и ВУЗовского курса вы сможете найти на сайте https://author24shop.ru/

Какие существуют виды учебно-методических пособий?

Можно сказать, что методическое пособие – это любой источник информаций, который можно использовать в учебных целях. К этому относятся

1. Методические разработки. Грубо говоря, это то же методическое пособие, только объемы его меньше. Его используют для того, чтобы более детально разобрать узкую тему или подтему.

2. Методические рекомендации. Это материалы, которые как бы «советуют» студентам как правильно организовать процесс обучения – это касается и самостоятельного изучения и практической деятельности по выбранному предмету. Зачастую в методических рекомендациях отображены требования к части оформления работы, к целях изучения и так далее. Там же все желающие могут там увидеть рекомендации по вопросам ведения конспектов.

3. Комплекс учебно-методических материалов – это сочетание программы и методики в одном целом. В таком пособии можно найти теорию с практическими занятиями, списки литературы, необходимой к прочтению, планы подготовки к семинарным занятиям и выполнению лабораторных работ.

Отличия методической литературы от учебной

Многие при прочтении этой статьи задумались: «А что же отличает «методичку» от другой учебной литературы? Начнем с того, что методическое издание более сжато по объему, чем полноценный учебник. Более того, можно явно заметить некую динамику повествования – от более простого к сложному. Данные, которые берутся для составления методического пособия, взяты из полноценных научных трудов путем долго анализа информации. По этой причине снижается наткнуться на недостоверный и ненаучный источник.

