Металлочерепица: коротко о главном

19:39 15.11.2021

Строительство дома – это процесс очень важный, так как от этого зависит будущее состояние объекта.

В этой статье мы поговорим про кровельные материалы от компании Металл Профиль, специализирующийся на производстве металлической кровли.

Что такое кровля?

Под кровлей подразумевается верхний слой крыши, защищающий объект от механических и природных воздействий. От материала зависит ее эксплуатационная способность. Большее внимание хочется уделить металлической кровле.

Преимущества металлической кровли

Одним из самых востребованных и популярных кровельных материалов является металлочерепица, предназначенная для облицовки верхнего слоя крыши. Она выглядит в виде рельефных листов из оцинкованной стали с покрытием из полимеров. Металлочерепица – это универсальный материал, ведь ее используют не только для облицовки жилых загородных домов, но и для административных объектов.

1. Внешняя эстетическая составляющая материала. Металлочерепица – это прекрасная имитация керамической черепицы, придающая крыше презентабельный и солидный вид.

2. Качество продукции. Компания «Металл Профиль» использует для производства материалы, которые соответствуют стандартам ГОСТ.

3. Такой материал обладает легким весом;

4. Металлочерепицу легко монтировать – за счет того, что ее может установить самостоятельно любой человек, можно сэкономить денежные средства;

5. Демократичная цена;

6. Металлочерепица устойчива к температурным перепадам;

7. Компания «Металл Профиль» предоставляет гарантийный срок на сорок лет использования.

8. Богатая цветовая палитра материала;

9. Одной из особенностей металлочерепицы является герметичность, а это, в свою очередь, подушка безопасности о попадания пыли, грязи и влаги в дом;

10. Безопасность для человека и для экологии;

11. Наличие пожаробезопасных и цветостойких свойств.

О компании «Металл профиль»

«Металл Профиль» - это надежная компания, которая находится на рынке вот уже двадцать пять лет. Здесь любой клиент сможет найти огромное количество различных материалов и облицовочных покрытий из металла. Наличие собственного производства в разных странах СНГ, работа с федеральными объектами, а так же клиентоориентированность, заключающаяся в возможности сделать заказ любого объема под определенные размеры – это показатели высокого уровня работы компании и гарантия предоставления качественной продукции клиентам.

