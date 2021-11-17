19:16 17.11.2021

Праздники – это всегда особенное событие, и хочется сделать его максимально приятным и веселым.

Незаменимым атрибутом любого торжества являются воздушные шары. В этой статье мы поговорим про доставку воздушных шаров на дом. Ознакомиться с условиями доставки компании Шаров.ру можно перейдя по ссылке.

Почему стоит заказывать воздушные шары на дом?

Существует ряд особенностей доставки воздушных шаров, про которые необходимо сказать.

1. В первую очередь, компании, специализирующиеся на доставке воздушных шаров, берут все логистические операции на себя. Как известно, воздушные шары зачастую выглядят внушающих размеров, поэтому транспортировать их с одного места до другого, весьма сложная задача. А представьте, если необходимо перевести не один десяток воздушных шаров. К тому же, не у всех людей есть личное транспортное место, а вести их в общественном транспорте не только неудобно, но и небезопасно. В процессе поездки они могут деформироваться или вообще лопнуть, а это – испорченное настроение на целый день и лишние траты нервов и денег.

2. Компания «Шаров» предоставляет шары по сниженной стоимости;

3. Многообразие выбора – мастерские воздушных шаров, на то и мастерские, что в них дается покупателю право выбора. Так же, специалисты с учетом клиентских пожеланий и требований могут составить особенную композицию на любой праздник. В наличие есть шары из латекса, фольги, еще вы можете заказать услугу «печать на шарах».

4. Доставка шаров очень актуальна, если клиент хочет получить заказ в определенное время. Вы сможете быть уверены в том, что заказ будет доставлен во время, независимо от погодных условий и ситуации на дорогах города.

Компания «Шаров» успешно функционирует вот уже четыре года. Именно в 2017 году была создана первая версия сайта, а спустя некоторое время была начата работа с клиентами и юридическими лицами. Первоначально организация «Шаров» располагалась по адресу проспект Обуховской Обороны, сейчас она находится на Грузовом проезде 13Д.

Как заказать воздушные шары от компании «Шаров»?

Заказать доставку воздушных шаров можно с помощью телефонного звонка, через Мессенджер или на официальном сайте. Заказ принимается в работу только после подтверждения по телефону. Специалисты помогут определиться с количеством воздушных шаров, с композиционным букетом, а также рассчитать стоимость и время доставки.

