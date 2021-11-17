Накрутка лайков в Инстаграм: зачем нужно
Одним из востребованных инструментов социального продвижения аккаунта является накручивание подписчиков или лайков. В этой статье мы поговорим про то, где купить лайки в Инстаграм.
Что из себя представляют лайки в социальной сети Instagram?
Like в переводе с английского означает – «Мне нравится». Грубо говоря, люди лайкают публикацию в Инстаграме для того, чтобы показать, что контент, предоставленный аудитории, им нравится. Таким образом, судить о популярности человека и о качестве его контента можно по количеству лайков.
Зачем нужны лайки?
Популярность в социальных сетях соизмерима с популярностью в реальной жизни. Зачастую аккаунты в инстаграме выполняют и коммерческую функцию, даже не смотря на то, что аккаунт может быть личным. Большинство блогеров занимаются размещением рекламы, которая приносит основной доход. И чем популярнее профиль, тем больше денег за рекламу получает человек. Лайки нужны и для бизнес-аккаунтов, ведь количество лайков и подписчиков свидетельствуют на подсознательном уровне у потенциальных покупателей о том, что продукция, выпускаемая брендом – качественная и хорошая, если она нравится большому количеству человек. Стоит отметить, что количество лайков под постом увеличивает шансы публикации попасть в рекомендации. А это, в свою очередь, увеличивает охват аудитории.
Где можно купить лайки?
Существует ряд организаций, занимающихся накруткой лайков в различных социальных сетях. Отдельно можно выделить LikeInsta, где можно приобрести лайки за небольшие денежные средства, при этом, эффективный результат будет гарантирован. Ознакомится более подробно можно на официальном сайте компании.
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