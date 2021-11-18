Вячеслав Моше Кантор: законодательный подход к толерантности и почему он необходим

13:12 18.11.2021

16 ноября во всём мире отмечают Международный день толерантности, установленный ООН в 1996 году, в честь принятия странами ЮНЕСКО Декларации принципов терпимости.

Толерантность была и остаётся одной из формирующих ценностей для западной цивилизации, уверен, в частности, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор . Однако несмотря на её критическую важность и, казалось бы, повсеместное распространение и принятие, сама толерантность не закреплена в отдельном конкретном законе, а принципы и нормы её рассредоточены по десятку актов, деклараций и так далее. По мнению Моше Кантора, эта ситуация нуждается в исправлении. Как нуждается в более конкретном определении и закреплении сама норма терпимости, которая в последние годы подвергается немалому числу попыток переосмысления и даже была под угрозой отказа в Европе.

Будучи сторонником так называемой «мягкой силы» - то есть силы законодательства и работающих в обществе норм – Вячеслав Моше Кантор на протяжении более десяти лет работает над тем, чтобы ценность толерантности получила отражение в законодательстве. Одним из «форпостов» этой борьбы Кантора является основанный им в 2008 году Европейский совет по толерантности и примирению.

От форума к совету

В 2008 году, на очередном заседании исполнительного комитета ЕЕК – Европейского еврейского конгресса, где Кантор лишь год, как занял пост президента после выборов, Вячеслав Кантор выступил с идеей – что Европе необходим отдельный экспертный и совещательный орган, чей основной фокус внимания будет сосредоточен на теме толерантности. Первоначальной задумкой Кантора было создание некоего европейского форума, посвящённого проблемам толерантности, и даже было предложено первоначальное название – Совет представителей гражданского общества Европы. Разумеется, сам факт создания такого органа, по мнению Моше Кантора и его коллег, должен был подчеркнуть важность борьбы с ксенофобией и антисемитизмом на глобальном уровне, которые уже в те годы показывали настораживающий многих экспертов рост. Работа совета, утверждал Вячеслав Кантор, привлечёт внимание не только общественности, но и политических лидеров к существующей проблеме и подвигнет на противодействие ей.

В качестве председателя Совета Вячеслав Кантор выдвинул кандидатуру бывшего главы Польши Александра Квасьневского, а сам костяк совета должен был состоять из экспертов, политиков, представителей гражданского общества, специалистов из сфер науки и искусства – главное, пояснял Кантор, что приглашённые эксперты будут обладать реальной компетенцией в вопросе, поскольку на протяжении многих лет уже активно занимаются борьбой с разными видами нетерпимости и дискриминации. Александр Квасьневский со своей стороны тоже подтвердил важность и необходимость создания подобного экспертного органа, как отметил и то, что ситуация с терпимостью в Европе приобретает некую парадоксальность: с одной стороны, на континенте живёт всё больше представителей разных национальностей, религий и культур, с другой – растёт и нетерпимость. Именно сегодня, отметил экс-президент, толерантность и должна занять основное место в базисе общества.

Позднее идея совета трансформировалась в создание Европейского совета по толерантности и примирению или ЕСТП. Созданную экспертную организацию Вячеслав Моше Кантор действительно возглавил вместе с Квасьневским.

Уроки прошлого

Собственную программу развития толерантности в Европе от лица ЕСТП Кантор и его коллеги по совету представили в Брюсселе уже в ноябре 2008 года. Проходившая в это время в Европе «Неделя толерантности», в организации которой принимал участие и сам Вячеслав Кантор, также дала более чем насущный повод для дискуссии, тем более что мероприятия были приурочены к годовщине Хрустальной ночи. Однако, как подчеркнул в своих выступлениях Моше Кантор, мало лишь ежегодно напоминать обществу о той трагедии, что произошла в начале XX века – современники и потомки должны задумываться о её причинах, сравнивать день прошлый и день сегодняшний, чтобы ошибки прошлого не повторялись.

Гитлер ещё до начала Второй мировой войны дважды проверил Европу на толерантность, заявил Вячеслав Моше Кантор в своём выступлении. Такой проверкой стали притеснения евреев в Европе, а также позже – проверка Америки, к берегам которой отправился корабль «Сент-Луис» с беженцами, который так и не приняла ни одна страна за океаном. Европа не отреагировала на подобные выходки, напомнил Моше Кантор, и тем самым проявила «преступную толерантность».

Сегодня люди и европейское общество научились быть терпимее, признал Вячеслав Кантор, но вместе с этим умением необходимо усвоить и урок прошлого относительно того, какой опасной может быть толерантность, когда превращается в попустительство и вседозволенность. Проводя аналогии с лекарством, Кантор подчеркнул важность и жизненную необходимость толерантности для общества, однако напомнил, что переизбыток, как и в случае с медикаментами, сведёт всю пользу на нет и даже превратит лекарство в яд. Пассивность и желание остаться в стороне оборачивается горем не только для жертв агрессии, убеждён Вячеслав Моше Кантор: ведь достаточно вспомнить, что в результате агрессии нацистов, против которой никто не выступил на начальных этапах, погибли десятки миллионов человек по всему миру, и эти люди не были евреями.

Сегодня уже происходит немало международных событий, провести параллели с прошлым в отношении которых попросту невозможно. Так, Вячеслав Моше Кантор в своих выступлениях в ходе мероприятий поднял тему Ближнего Востока и того, какую агитацию против Израиля проводит Иран, в том числе призывая и к полному его уничтожению – и на эту «проверку» большинство политиков и представителей общественности тоже не демонстрируют никакой реакции, в то время как руководство Ирана явно проверяет границы допустимого. По мнению Вячеслава Кантора, есть печальная тенденция относительно того, как многие государства ставят собственные экономические и политические интересы выше общечеловеческих моральных ценностей, и даже продолжают сотрудничество с Ираном несмотря на международные санкции.

Что касается «дебютного» проекта ЕСТП, то им стала «Белая книга толерантности», которую Моше Кантор представил вместе с Александром Квасьневским на одном из мероприятий. Тогда же сопредседатели совета рассказали и о целях его создания, и о перспективах работы. В частности, пояснил Кантор, входящие в состав ЕСТП эксперты намерены вести постоянную дискуссию с правительствами Европы по вопросам нетерпимости, борьбы с ксенофобией и так далее. В список доверия ЕСТП – или ту самую «белую книгу» - попадут государства, которые действительно будут предпринимать эффективные меры против ненависти и по укреплению терпимости и взаимоуважения между людьми. По мнению Кантора, это вопрос авторитета и обнажения истинных намерений самых разных правительств, ведь учитываться будут не декларативные, а реальные дела по искоренению нетерпимости.

Толерантная награда

Чтобы отмечать заслуги отдельных людей в деле продвижения идей толерантности и терпимости, ЕСТП в 2008 учредил собственную награду – Европейскую медаль толерантности. Сами представители ЕСТП, как и Моше Кантор, не раз отмечали, что главной целью можно считать не только саму награду, но и привлечение самого широкого внимания к тем проектам, мероприятиям и событиям, которые работают на укрепление мира и терпимости.

Первым обладателем награды в 2010 году стал король Испании Хуан Карлос I, медаль Его Величеству вручил сам Вячеслав Моше Кантор. Медалью был отмечен вклад короля в создание толерантного общества в его стране, совершившей переход от диктатуры к демократии за время его правления. Учитывая масштаб и фундаментальность достижения, неудивительно, что именно Карлос I стал первым лауреатом новой награды. Как отметил Вячеслав Кантор, результат Испании очень важен как пример, поскольку показывает, что даже в крупном государстве с устоявшимися тоталитарными традициями можно совершить переход к более гуманному правлению и обществу за период одного правления.

В 2012 году обладателями медали стали президент Хорватии Иво Йосипович и экс-президент Сербии Борис Тадич, свои награды они получили также из рук Вячеслава Кантора и Александра Квасьневского. Поводом стало мирное урегулирование югославского конфликта, который, по словам Вячеслава Кантора, в XX веке стал самым крупным и разрушительным для Европы после Второй мировой войны. По мнению Кантора, эта ситуация демонстрирует то, что отсутствие толерантности даже между небольшими странами может привести к катастрофическим последствиям и войнам любых масштабов, а потому примирение между Хорватией и Сербией необходимо оценивать очень высоко.

Медаль была вручена сразу двум президентам как высокое признание политической смелости и эффективного руководства, которые главы государств продемонстрировали, отметил Вячеслав Кантор в ходе церемонии. Отметил Кантор и то, что даже сегодня, не говоря уж о прошлом, политика примирения далеко не всегда находит поддержку и популярность, однако это лишь подтверждает известный тезис о том, что поддерживать и продвигать мир на деле куда сложнее, чем вести войны и толкать к агрессии.

Следующими обладателями наград стали вовсе не политики. В 2015 году медаль толерантности получил футболист Самюэль Это’о, бывший нападающий «Барселоны», лондонского «Челси» и махачкалинского «Анжи», за его усилия в борьбе с нетерпимостью, расизмом и дискриминацией в футболе. Этому делу футболист посвятил немало усилий после того, как в 2005 году сам стал объектом расистских оскорблений.

Ещё одна медаль толерантности в 2016 году была торжественно вручена русскому кинорежиссёру Андрею Кончаловскому. Поводом для награды стали достижения режиссёра в продвижении толерантности, морали и нравственности в культуре, в том числе за его фильм «Рай», повествующий о годах Холокоста.

«Работы Кончаловского имеют глубокое моральное и этическое значение, подчеркивают, что толерантность - это важнейший элемент нашего общества», - заявил Вячеслава Моше Кантор.

Последним на сегодняшний день обладателем награды является князь Монако Альбер II, которому Европейскую медаль толерантности вручили в 2018 году.

Толерантность в законодательстве

В 2010 году, вскоре после создания ЕСТП, Вячеслав Кантор уже открыто говорил о необходимости создания собственной законодательной базы для норм терпимости и толерантности, которые закрепляли бы эти понятия раз и навсегда. По мнению Кантора, отсутствие соответствующих законов сказывается не только на толерантности как таковой, но и на росте антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости в Европе – ведь то, что не определено, не пользуется соответствующим авторитетом и остаётся недооценённым.

Впрочем, что касается самого определения толерантности, то у Вячеслава Кантора на это существует собственный взгляд. Так, Кантор ни в коем случае не является сторонником позиции, что «чем больше толерантности, тем лучше». Рассматривать толерантность следует исключительно в контексте и связке с безопасностью, убеждён Кантор. Безопасность же в наше время нуждается в отдельном изучении с новыми подходами, ведь глобальный мир по сути может рассчитывать лишь на не менее глобальную безопасность, если хочет рассчитывать на безопасность вообще. Всё это, заявлял Вячеслав Моше Кантор, подталкивает к необходимости создания соответствующих институтов и научных центров, чьи исследования были бы сосредоточены на теме современной безопасности, толерантности и их взаимосвязи.

Что касается законов, то уже в 2008 году Европейская комиссия озвучивала решение о разработке единого законодательства в сфере толерантности для всей Европы. Сам Кантор отметил и важную роль личного примера и позиций самих лидеров Европы относительно толерантности в деле продвижения её принципов и идеалов. Законы при этом будут давать возможность выходить из идеологических тупиков, пояснял Кантор.

Проблема с толерантностью на сегодняшний день многим экспертам, в том числе и Вячеславу Моше Кантору, видится в том, что, будучи важной частью общества и общественного сознания, она остаётся неопределённой, а потому легко подвергается переосмыслениям и искажениям. Наличие закона должно устранить этот пробел, а устранить его необходимо, ведь само внедрение толерантности в общественное сознание и общественные нормы на сегодняшний день является важным требованием для дальнейшего развития общества, убеждён Вячеслав Кантор. Поэтому так важно, чтобы понятие это не оставалось на уровне намерений или деклараций, а получило прочную законодательную базу.

Для самого Вячеслава Кантора идея определения и утверждения толерантности в том виде, в котором она отвечала бы задачам сегодняшнего дня и при этом сохраняла свои основные гуманистические принципы, во многом стала определением для общественной работы. В том же 2011 году Кантор опубликовал «Манифест о безопасной толерантности», в котором вновь сделал акцент на том, какая критически важная роль в процессе закрепления толерантности в общественном сознании играет законодательная база.

Эксперты ЕСТП представили собственный проект типового европейского закона о толерантности в 2012 году. Несмотря на то, что статус официального законопроекта он так и не получил, Вячеслав Кантор и его коллеги продолжают работу над уточнением и дальнейшим принятием этого закона или его «собратьев» в европейских странах, чтобы толерантность наконец обрела истинное лицо и вес в юридическом и правовом поле.