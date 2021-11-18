14:53 18.11.2021

Освещение дома играет колоссальную роль для интерьера и уюта помещения.

Осветительные приборы теперь не только источники света, но и яркое дополнение к эстетическому убранству комнаты. В этой статье мы поговорим про потолочные светильники от магазина Brille.

Компания Brille предоставляет широкий ассортимент продукции покупателю, и это не только потолочные светильники, но и бра, уличные светильники, светодиодные лампы, настольные лампы, гирлянды, точечные источники света и так далее. К слову, компания Brille существует не только в режиме онлайн, но и оффлайн – двадцать пять магазинов на территории Украины. Любая светотехника сертифицирована, а это является гарантией высокого качества продукции и высокого срока службы. На сайте вы сможете более подробно ознакомиться с каталогом продукции, а также узнать полезную информацию по выбору осветительных устройств в то или иное помещение в отдельной вкладке «Блог».

Потолочные осветительные приборы имеют различную друг от друга конструкцию и разное количество источников света. Особенно выделяются:

накладные светильники;

врезные или встраиваемые

споты;

светильники на тросах;

светодиодные потолочные модели с пультом;

трековые системы;

ЛЕД панели.

Однако, самыми популярными и универсальными осветительными приборами являются накладные потолочные модели, так как для их монтажа не требуется каких-либо особых навыков и дополнительных приспособлений. Обычно их размещают в гостиной, спальне, коридоре, лоджии, прихожей, кухне и в подсобных помещениях. Накладные светильники можно установить не только в жилом помещении, но и в коммерческом – торговый зал, салон, больница, учебное заведений, офис и так далее.

Современный спот с несколькими источниками света обычно принято устанавливать в лофт, хай-тек и техно пространствах. Ключевой особенностью является наличие поворотного механизма, благодаря которому можно равномерно распределить освещение по всей комнате.

Интересным вариантом для интерьеров в стиле классика являются модели декоративные накладные и модели с наличием пульта. Декоративные осветительные приборы – это настоящие произведения искусства, которые выполняются в восточных стилях, с плафонами разных форм и так далее. На подвесной потолок армстронг или грильято можно установить ЛЕД-панель, которая будут гармонично выглядеть в любом интерьере.