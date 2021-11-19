Аутсорсинг печати: что это и зачем нужен

16:54 19.11.2021

Все бизнес-предприятия имеют дело с документацией, и в большинстве случаев, она должна быть на бумажном носителе.

Одним из интересных бизнес-процессов является аутсорсинг печати. В этой статье мы поговорим что из себя представляет покопийный клик-договор на обслуживание оргтехники.

Что такое аутсорсинг печати?

Под аутсорсингом печати (иногда еще называют клик-контракт) подразумевается дистанционное управление системой печати Заказчика, которое выполняется сторонними компаниями для того, чтобы оптимизировать бизнес-процесс.

Для любой компании важно, чтобы было как меньше нецелевых трат. К такого рода тратам можно отнести печать материалов. К сожалению, крупные компании не всегда следят за количеством устройств компании, которые введены в эксплуатацию, отсюда они не имеют точного представления о всех тратах, и отследить полную денежную стоимость обслуживания крайне тяжело.

Однако, существуют компании, занимающиеся аутсорсингом печати. Такие услуги помогают компаниям сократить затраты на печать документации от тридцати до пятидесяти процентов и организовать такую рабочую среду, которая функционирует автономно без помощи сотрудников фирмы.

Что входит в обязанности компании, занимающейся аутсорсингом печати?

Такие организации имеют определенный опыт и навыки, позволяющие ввести грамотные меры в работу. Основная задача – проведение аудита и анализ печатной системы. Это нужно для того, чтобы выявить уязвимые места и посчитать затраты на печатную продукцию в целом.

Аудит позволяет исследовать следующие показатели компании:

1. Как много устройств печати находится в обеспечении у компании;

2. Как они располагаются;

3. Какие объемы печати проходят в месяц;

4. Насколько устройства соответствуют потребностям сотрудников.

