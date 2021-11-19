Аутсорсинг печати: что это и зачем нужен

Все бизнес-предприятия имеют дело с документацией, и в большинстве случаев, она должна быть на бумажном носителе.

 Одним из интересных бизнес-процессов является аутсорсинг печати. В этой статье мы поговорим что из себя представляет покопийный клик-договор на обслуживание оргтехники.

Что такое аутсорсинг печати?

Под аутсорсингом печати (иногда еще называют клик-контракт) подразумевается дистанционное управление системой печати Заказчика, которое выполняется сторонними компаниями для того, чтобы оптимизировать бизнес-процесс.

Для любой компании важно, чтобы было как меньше нецелевых трат. К такого рода тратам можно отнести печать материалов. К сожалению, крупные компании не всегда следят за количеством устройств компании, которые введены в эксплуатацию, отсюда они не имеют точного представления о всех тратах, и отследить полную денежную стоимость обслуживания крайне тяжело.

Однако, существуют компании, занимающиеся аутсорсингом печати. Такие услуги помогают компаниям сократить затраты на печать документации от тридцати до пятидесяти процентов и организовать такую рабочую среду, которая функционирует автономно без помощи сотрудников фирмы.

Что входит в обязанности компании, занимающейся аутсорсингом печати?

Такие организации имеют определенный опыт и навыки, позволяющие ввести грамотные меры в работу. Основная задача – проведение аудита и анализ печатной системы. Это нужно для того, чтобы выявить уязвимые места и посчитать затраты на печатную продукцию в целом.
Аудит позволяет исследовать следующие показатели компании:
1. Как много устройств печати находится в обеспечении у компании;
2. Как они располагаются;
3. Какие объемы печати проходят в месяц;
4. Насколько устройства соответствуют потребностям сотрудников.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
Атака на Европу: почему именно курды
Не только Крым: Киев уже претендует на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодар?
ОтQRкодить всех!
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
Избранное
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Оружие будущего создается сегодня
Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты»
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
Чистка брусчатки: лучшие методы
Как научить ребенка здоровой конкуренции?
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
В Польше запахло военным переворотом
Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов
Война в Сирии вновь разгорается