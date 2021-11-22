Продать швейцарские часы в Москве

Продать швейцарские часы в Москве

Очень часто бывают сложные жизненные ситуации, когда срочно требуются деньги. Поэтому владельцы швейцарских часов ищут места, где можно продать швейцарские часы в Москве. Продать их можно разными способами и за разную стоимость.

Где можно продать швейцарские часы бу в Москве

Имеются различные способы продажи. Можно воспользоваться интернетом и разместить объявление на различных площадках, а также в мобильных приложениях. Для этого необходимо будет написать продающее описание, и сделать качественные фотографии часов. Данный способ продажи достаточно долгий, а иногда потребуются даже денежные вложения. Некоторые площадки требуют денег за размещение объявлений.

После размещения объявления приходится ждать, когда покупатель найдет ваше объявление и обратится к вам. Поэтому если вам необходимо быстро продать элитные часы, то данный способ продажи вам не подойдет.

Можно обратиться в различные комиссионные магазины и ломбарды. В них часы у вас выкупят быстро. Однако вам предложат за них очень маленькую денежную сумму. В комиссионных магазинах нет профессиональных оценщиков, поэтому они все скупают по низкой стоимости.

Лучший вариант – часовой ломбард

Чтобы продать швейцарские часы в Москве дорого, необходимо обратиться в специализированный часовой ломбард. Данные ломбарды занимаются исключительно скупкой швейцарских часов различных моделей для последующей перепродажи обеспеченным людям. Оригинальные новые часы стоят очень больших денег, поэтому даже обеспеченные люди хотят сэкономить, и приобретают часы в ломбардах.

Почему стоить продавать наручные элитные часы в часовой ломбард:

  • Здесь предлагают достаточно большое денежное вознаграждение, которое процентов на 40 выше, чем в обычных комиссионных магазинах;
  • Процедура продажи простая и понятная. Совершить сделку можно всего за 20 минут и сразу получить деньги;
  • В часовых ломбардах работают профессиональные оценщики, которые по достоинству оценят ваши часы;
  • Продажа часов выполняется на основании договора, в котором прописываются все условия, каждой из сторон. Поэтому процедура продажи полностью прозрачна.

Скупка часов выполняется в три простых шага. Оценщик оценивает изделие, и предлагает вам определенную цену. Если она вас устраивает, то вы заключаете договор. После чего получаете деньги. Деньги можно получить как наличными, так и переводом на карту.

Отчего будет зависеть стоимость швейцарских часов

Прежде чем сдавать часы в ломбард необходимо понимать, что существует ряд определенных факторов, от которых будет зависеть стоимость:

  • Модели и бренды часов могут быть различными. Какие-то бренды стоят очень дорого, какие-то дешевле;
  • Часы изготавливаются из разных материалов. Конечно же, золотые или платиновые часы будут стоить значительно дороже простых металлических;
  • Оценщик оценивает внешний вид и общее состояние часов. Если изделие имеет какие-либо повреждения, то оно будет оценено недорого.

Часовой ломбард Soclombard

Часовой ломбард Soclombard совершает выкуп швейцарских часов любых моделей и практически в любом состоянии. В ломбарде работает несколько грамотных оценщиков, которые оценивают часы по разным параметрам. Сделка выполняется легко и быстро. Ломбард гарантирует полную конфиденциальность личных данных. Хотите быстро и дорого продать свои швейцарские часы в Москве, тогда обращайтесь в часовой ломбард Soclombard.

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