Как получить качественный ритуальный сервис без переплат в Беларуси?

При организации погребения родственникам умершего нужно решать много вопросов, а время на все ограничено.

Нет времени проститься с ушедшим человеком, уделить внимание родным и своему горю, так как приходится искать кафе для поминок, катафалк, ритуальную атрибутику, оформлять массу документов. Но с приходом новых стандартов в ритуальной сфере в Минске можно получить теперь все услуги в одном месте по принципу «единого окна». Этот вариант более удобный, отличается выгодными ценами и гарантией, так что рекомендуется сразу заказывать погребение «под ключ».

Популярные услуги

Часто похоронные бюро готовы оказать некоторые услуги, но редко предлагают комплексный сервис. Среди ритуальных организаций в Минске выделяется ООО «Похоронная служба Ритуал», которая работает немного по-другому. Там можно оплатить пакет погребения или кремации, а всю тяжелую работу возьмет на себя сотрудник службы. Компания работает по всем требованиям, прописанным в законах Беларуси, предлагает открытые тарифы и удобные условия сотрудничества для заказчиков.

К популярным услугам в ритуальном бюро можно отнести:
 

  • Перевозка тела в морг.
  • Поиск места на кладбище.
  • Услуги церемониймейстера, носильщиков гроба.
  • Гражданская панихида, поминки.
  • Захоронение на новом участке, в родственную могилу.
  • Поиск ячейки в колумбарии.
  • Проведение погребения по католическим, православным, иудейским, мусульманским обрядам.
  • ГРУЗ-200.
  • Помощь с оформлением документов.


В отдельном порядке, если есть прижизненный договор от покойного или по желанию его родных может быть проведена кремация тела.

Стоимость погребения в Минске

Многие похоронные бюро сразу не говорят цену своих услуг, другие, наоборот, называют стоимость, которая после возрастает в разы. Могут появиться разные доплаты, скрытые платежи, которые ранее заказчикам не озвучивали. В итоге люди не могут спланировать бюджет, занимаются поиском денег, чтобы до конца рассчитаться с фирмой. ООО «Похоронная служба Ритуал» предлагает честные цены, где средний чек по похоронам выходит 880 рублей. Для сравнения – с апреля 2021 года сумма пособия от государства составляет 1277,1 рублей, а это уже заведомо ниже, чем услуги этой фирмы.

Клиенты бюро не переживают о том, что сумма на погребение или кремацию может вырасти по каким-то причинам. Это надежно и удобно. На сайте Ритуал.бел вы найдете весь спектр ритуальных услуг и полезные сведения, например, что делать, если умер человек, какие есть льготы для граждан Беларуси, что за документы нужны для похорон. Помимо этого, можно посмотреть раздел с погребальными товарами, которые можно заказать по телефону с доставкой в день похорон.
 

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