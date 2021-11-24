Какие существуют виды плиточного клея?
В этой статье мы поговорим про то, что из себя представляет плиточный клей и на какие виды он делится.
Плиточный клей применяется для того, чтобы керамическая плитка плотно прилегала к поверхности и долго сохраняла свой внешний ведь. Существует огромное количество различных клеевых смесей и плиточных клеев, и для того, чтобы подобрать идеально подходящий для многих применений клей, необходимо уделить этому должное внимание.
Какие существую виды клея для укладки плитки
Клеевые смеси в основном отличаются друг от друга по составу. Можно выделить следующие виды:
1. Цементные;
2. Эпоксидные;
3. Дисперсионные.
Цементная клеющая смесь для плитки
Такой клей является самым распространенным видом клея за счет своей демократичной цены и больших объемов материала. Они появляются на прилавок в сухом виду, по этой причине, их необходимо смешить с водой. Цементный клей достаточно быстро высыхает.
Эпоксидный плиточный клей
Эпоксидная клеющая смесь состоит из двух компонентов. К основным ее особенностям можно отнести влагостойкость, морозоустойчивость, эластичность и прочность. К сожалению, стоимость выше цементных плиточных клеев, однако, благодаря высокому уровню эластичности и адргезии, ее можно использовать для работы с плиткой в «мокрых» помещениях или для наружных работ. К слову, такой клей используется не только для укладки керамической плитки, но и для укладки керамогранита или натурального камня.
Дисперсионный плиточный клей
Имеет однокомпонентный состав, поэтому в него не нужно добавлять воду или смешивать какие-либо его составляющие. Имеет среднюю ценовую политики, поэтому как бы является средним звеном между цементным и эпоксидным клеем. Дисперсионный клей – универсальный, поэтому его можно использовать как внутри, так и снаружи объекта.
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