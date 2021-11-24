Какие существуют виды плиточного клея?

Для того, чтобы грамотно вести строительные работы, необходимо иметь определенный набор инструментов и материалов. 

В этой статье мы поговорим про то, что из себя представляет плиточный клей и на какие виды он делится.
Плиточный клей применяется для того, чтобы керамическая плитка плотно прилегала к поверхности и долго сохраняла свой внешний ведь. Существует огромное количество различных клеевых смесей и плиточных клеев, и для того, чтобы подобрать идеально подходящий для многих применений клей, необходимо уделить этому должное внимание.

Какие существую виды клея для укладки плитки

Клеевые смеси в основном отличаются друг от друга по составу. Можно выделить следующие виды:

1. Цементные;
2. Эпоксидные;
3. Дисперсионные.

Цементная клеющая смесь для плитки

Такой клей является самым распространенным видом клея за счет своей демократичной цены и больших объемов материала. Они появляются на прилавок в сухом виду, по этой причине, их необходимо смешить с водой. Цементный клей достаточно быстро высыхает.

Эпоксидный плиточный клей

Эпоксидная клеющая смесь состоит из двух компонентов. К основным ее особенностям можно отнести влагостойкость, морозоустойчивость, эластичность и прочность. К сожалению, стоимость выше цементных плиточных клеев, однако, благодаря высокому уровню эластичности и адргезии, ее можно использовать для работы с плиткой в «мокрых» помещениях или для наружных работ. К слову, такой клей используется не только для укладки керамической плитки, но и для укладки керамогранита или натурального камня.

Дисперсионный плиточный клей

Имеет однокомпонентный состав, поэтому в него не нужно добавлять воду или смешивать какие-либо его составляющие. Имеет среднюю ценовую политики, поэтому как бы является средним звеном между цементным и эпоксидным клеем. Дисперсионный клей – универсальный, поэтому его можно использовать как внутри, так и снаружи объекта.
 

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