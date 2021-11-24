Что такое гражданство за инвестиции

20:28 24.11.2021

Законы некоторых стран предполагают возможность оформления инвестиционного гражданства.

Это означает, что иностранный инвестор делает вложения в государственные и национальные фонды, акции, ценные бумаги, недвижимость и в обмен получает возможность оформления второго паспорта. Точные условия зависят от программы и страны. Если выбираете st kitts and nevis citizenship cost, смотрите изнутри, как все работает, другую программу – тоже анализируйте информацию. Только комплексный подход позволит провести точный сравнительный анализ, выбрать оптимальный для себя вариант и тщательно подготовиться.

Возможность оформления экономического гражданства привлекает внимание многих людей. Причин этому достаточно – после готовности второго паспорта появляется реальная возможность путешествовать по миру без виз, получать образование и лечение в передовой стране, упрощенная схема действий. В большинстве случаев подданство будет готово спустя 1-6 месяцев. Суммы входа составляют от 100 тыс. долларов. Учтите, есть возвратные и невозвратные инвестиции. Минимальные суммы предусмотрены по невозвратным. Если готовы платить больше – это удобнее для вас, поскольку через определенное время деньги можно будет вернуть.



Почему это будет вам интересно



Принимая участие в global residence programme index, вы можете рассчитывать на:

высокий уровень жизни;



возможность оформления второго паспорта всей семье;

возможность оформления второго паспорта всей семье;

прозрачность условий сделки, соблюдение законодательных норм;

прозрачность условий сделки, соблюдение законодательных норм;

высокий уровень культуры;

высокий уровень культуры;

привлекательный инвестиционный климат;

привлекательный инвестиционный климат;

возможность запуска собственного бизнеса.



Все эти привилегии в полном объеме доступны гражданам ЕС. Второй паспорт избавит вас от необходимости регулярного оформления виз. Если вы много путешествуете, то знаете обо всех сложностях, связанных с подготовкой пакета бумаг. Отсутствие необходимости делать очередные разрешения – это очень удобно. Оформление гражданства за инвестиции упрощает не только процедуру получения ПМЖ, но и делает путешествия по миру максимально комфортными. Такие программы подойдут людям, которые беспокоятся о будущем и имеют финансовые возможности для инвестирования.



У каждой страны свои требования к участникам. Например, Кипр предлагает инвестировать 5 млн. евро, Великобритания – 10 млн. фунтов, а Португалия – всего от 130 тыс. евро. Оптимальный для себя вариант найдет каждый инвестор.



Плюсы экономического гражданства



Уникальность программы оформления второго подданства состоит в необходимости разового инвестирования в покупку государственных облигаций. Заявитель получает возможность включить в заявку всех членов своей семьи. Какие-то страны дают гражданство сразу, другие предоставляют ВНЖ на 2-5 лет с возможностью оформления ПМЖ.



Цена участия состоит из непосредственно взносов и дополнительных сборов, платежей за проверку на благонадежность. Если инвестиции возвратные, забрать можно будет вложенную сумму – например, в покупку жилья. Дополнительные сборы не возвращаются.